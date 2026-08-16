LIVE TEXT Consecințele atacului rusesc, documentate la Kiev și în opt regiuni ale Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1635

UPDATE 15:30 Efectele atacului rusesc asupra teritoriului ucrainean au fost raportate în opt regiuni și la Kiev. Au fost vizate infrastructura, instalațiile rezidențiale și civile, precum și sectorul energetic. Potrivit Ukrinform, prim-ministrul Serhii Koretskyi a relatat acest lucru pe Facebook.

„Au fost raportate pagube în opt regiuni și la Kiev. Șase persoane au fost rănite în capitală și în regiunea Kiev. Din păcate, două persoane au fost ucise și 14 au fost rănite în Krîvîi Rih. O altă persoană a fost ucisă în Sumî. Sincere condoleanțe familiilor și celor dragi”, se arată în comunicat.

După cum a menționat șeful guvernului, atacurile au vizat infrastructura, instalațiile rezidențiale și civile, precum și instalațiile energetice.

Potrivit acestuia, de aseară, 341 de salvatori și 93 de echipamente din cadrul Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei lucrează în toată țara pentru a face față urmărilor atacului.

„Mulțumesc Forțelor de Apărare Aeriană, al căror profesionalism a făcut posibilă evitarea unor distrugeri mult mai mari și salvarea vieților oamenilor”, a subliniat Koretskyi.

Conform Ukrinform, Forțele de Apărare Aeriană au doborât 85 de drone și trei rachete ghidate aer-sol, de tipul Kh-59/69, cu care invadatorii ruși atacau Ucraina încă din seara zilei de 15 august.

UPDATE 12:10 Forțele ucrainene au atacat orașe din regiunea Moscova din Rusia într-un atac major cu drone pe 16 august, care a avariat un depozit aparținând importantului retailer online rus Wildberries, a declarat guvernatorul regiunii Moscova, Andrey Vorobyov, potrivit Kyiv Independent.

Un incendiu a izbucnit la depozitul Wildberries din satul Koledino, lângă Moscova, după ce acesta a fost lovit de forțele ucrainene, a declarat guvernatorul. Canalul de monitorizare Exilenova Plus a postat imagini care arată, se pare, atacul.

În orașul Domodedovo, complexul de producție și logistică Severnoye Domodedovo a fost incendiat în mijlocul atacului, a relatat publicația.

Guvernatorul a numit-o „unul dintre cele mai masive atacuri cu drone (împotriva regiunii Moscova) din memoria recentă”. O persoană a fost ucisă în atacuri, a susținut el.

Afirmațiile nu au putut fi verificate independent de Kyiv Independent. Ucraina nu a comentat asupra atacurilor.

UPDATE 09:45 Trei persoane au fost rănite după ce un atac rusesc a zguduit Kievul în noaptea de 16 august, declanșând incendii în capitala Ucrainei, au raportat autoritățile, conform Kyiv Independent.

În centrul orașului, un total de patru explozii s-au auzit „foarte puternic” în jurul orei 2:50 a.m., ora locală, potrivit unui jurnalist de la Kyiv Independent aflat la fața locului.

Șase explozii s-au auzit și din cartierul Pecherskyi al orașului, la trei minute de la declanșarea soneriei raidului aerian, fără a lăsa timp pentru a găsi adăpost, a declarat un alt reporter.

Ca urmare a atacurilor rusești, a fost raportat un incendiu la o clădire comercială din cartierul Obolonskyi, a declarat Administrația Militară a orașului Kiev.

O altă clădire a fost incendiată în cartierul Holosiivskyi al orașului, a raportat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Forțele Aeriene au avertizat mai devreme în cursul nopții cu privire la amenințarea unui atac cu rachete balistice rusești, anulând avertizarea la 2:35 a.m. La doar câteva minute mai târziu, la 2:46 a.m., amenințarea a fost declarată din nou.