LIVE TEXT Concesiile teritoriale făcute de Ucraina nu vor aduce pacea, spune Zelenski la München. Război în Ucraina, ziua 1452

UPDATE 18:10 Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 14 februarie că concesiile teritoriale făcute de Ucraina nu vor aduce pacea, la fel cum Acordul de la München din 1938 nu a împiedicat al Doilea Război Mondial, transmite The Kyiv Independent.

„Ar fi o iluzie să credem că acest război poate fi încheiat acum în mod sigur prin divizarea Ucrainei – la fel cum a fost o iluzie să credem că sacrificarea Cehoslovaciei ar salva Europa de la un război mai mare”, a declarat Zelenski la Conferința de Securitate de la München.

Acordul de la München a fost încheiat de Germania nazistă, Regatul Unit, Franța și Italia și i-a permis dictatorului german Adolf Hitler să anexeze regiunea Sudetenland din Cehoslovacia. Acordul a fost prezentat ca un efort de a preveni un război, dar nu și-a atins scopul.

Zelenski l-a comparat pe președintele rus Vladimir Putin cu „fostul Putin, care a început să dividă Europa” – o referire la Hitler.

În cadrul negocierilor de pace în curs dintre Moscova, Kiev și Washington, Rusia cere retragerea Ucrainei din părțile din regiunea Donețk pe care încă le controlează.

Zelenski a afirmat în repetate rânduri că concesiile teritoriale sunt inacceptabile pentru Ucraina.

El a declarat pe 14 februarie că, în timpul negocierilor de pace, concesiile sunt adesea discutate doar în contextul Ucrainei, nu al Rusiei.

În ceea ce privește alegerile, Zelenski a declarat că Ucraina își poate modifica Constituția și poate organiza alegeri dacă există un armistițiu. El a adăugat că Ucraina ar putea, de asemenea, să accepte un armistițiu dacă Rusia organizează alegeri.

De asemenea, el a subliniat că Ucraina va face „cu adevărat tot posibilul” pentru ca aceste negocieri să fie un succes.

„Ucraina își dorește ca rezultatul tuturor acestor eforturi să fie o securitate reală și o pace reală. Pace reală. Nu ceea ce a ieșit de la Geneva în 2021. Nu ceea ce speră rușii din așa-numitul spirit de la Anchorage”, a adăugat Zelenski, referindu-se la discuțiile ruso-americane de la Geneva în 2021 și de la Anchorage, Alaska, în 2025.

Zelenski a susținut, de asemenea, că absența Europei de la masa negocierilor este o „mare greșeală”.

„Și noi – ucrainenii – suntem cei care încercăm să implicăm pe deplin Europa în acest proces, astfel încât interesele și vocea Europei să fie luate în considerare”, a adăugat el.

Ministrul estonian de externe, Margus Țahkna, a declarat că mesajul lui Zelenski a fost „foarte clar”.

„Primul lucru este că poporul ucrainean luptă și nu cedează. Acest lucru este cel mai important. Și în al doilea rând, Putin nu își schimbă obiectivul”, a spus Tsahkna.

Țahkna a adăugat că poporul ucrainean este dispus să oprească războiul, dar nu în orice condiții, deoarece „Putin nu este de fapt dispus să schimbe obiectivele”.

„Putin va continua comportamentul agresiv, iar Ucraina protejează Europa”, a spus el. „Și invers, Ucraina este o oportunitate pentru Europa.”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la conferință că Rusia nu dorește un acord de pace, așa cum indică numirea lui Vladimir Medinski, un controversat consilier și istoric al lui Putin, în echipa de negocieri rusă.

Revenirea lui Medinski semnalează o potențială înăsprire a poziției Moscovei în timpul negocierilor, având în vedere istoricul său de retorică intransigentă în rundele anterioare de discuții.

În timpul conferinței, Zelenski s-a întâlnit și cu Rutte pentru a discuta despre finanțarea inițiativei PURL și dezvoltarea ulterioară a acesteia.

Semnat de SUA și NATO în iulie 2025, acordul privind Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL) stabilește un mecanism prin care statele membre și partenerii NATO pot achiziționa echipamente prioritare pentru Ucraina.

„Contăm pe finanțarea continuă a acestei inițiative, care ne permite să achiziționăm rachete pentru sisteme de apărare aeriană”, a scris Zelenki pe X.

Zelenski a mulțumit, de asemenea, pentru „întâlnirea extrem de productivă” în formatul Ramstein. După întâlnire, a fost confirmată alocarea a 38 de miliarde de euro în ajutor militar pentru Ucraina, a declarat Zelenski.

UPDATE 16:20 În noaptea de 14 februarie a avut loc o defecțiune în sistemul de alimentare cu energie electrică al Regiunea Mîkolaiv. Aceasta a fost provocată de atacul rusesc din ziua precedentă, scrie hromadske.ua.

Despre acest lucru a anunțat șeful administrației militare regionale, Vitalii Kim.

În urma incidentului, au rămas fără curent Mîkolaiv și o parte din localitățile din Raionul Mîkolaiv.

De asemenea, a avut loc o oprire de urgență a CET Mîkolaiv. Parțial, pe generatoare au trecut obiectivele „Mîkolaivvodokanal” și „Mîkolaivoblteploenergo”.

Vitalii Kim a precizat că energeticienii și specialiștii din sectorul termic au lucrat toată noaptea. La ora 7:15, toți consumatorii erau deja reconectați la rețea.

„Subliniez că lucrările de restabilire vor continua pe parcursul întregii zile”, a scris el.

UPDATE 14:40 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, în procesul de negocieri, Statele Unite se concentrează frecvent pe necesitatea unor concesii din partea Ucrainei, mai degrabă decât din partea Rusiei.

Acesta a făcut aceste remarci în timpul unui discurs la Conferința de Securitate de la München, relatează Ukrinform.

„Sperăm cu adevărat că întâlnirile trilaterale de săptămâna viitoare vor fi serioase, substanțiale, utile pentru noi toți. Dar, sincer, uneori am senzația că părțile vorbesc despre lucruri complet diferite. Rușii vorbesc adesea despre un anumit spirit al Anchorage-ului și putem doar ghici ce vor să spună cu adevărat. Americanii revin adesea la subiectul concesiilor și prea des aceste concesii sunt discutate doar în contextul Ucrainei, nu al Rusiei”, a spus Zelenski.

De asemenea, Zelenski a menționat că Europa este practic absentă de la masa negocierilor. „Este o mare greșeală, în opinia mea”, a adăugat el.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina depune toate eforturile pentru a realiza o pace autentică. Acesta este punctul central al întregului proces de pace, inclusiv al întâlnirii planificate astăzi cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Între timp, rușii, a spus el, speră la o repetare a „conspirației de la München”.

„Se pare că Putin speră să repete München-ul și nu München-ul din 2007, când vorbeau doar despre divizarea Europei, ci München-ul din 1938, când fostul Putin a început să dividă Europa în realitate. Ar fi o iluzie să credem că acest război poate fi acum încheiat în mod sigur prin divizarea Ucrainei”, a spus Zelenski.

Conform anunțului, următoarea rundă de discuții trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia este programată pentru 17-18 februarie la Geneva.

UPDATE 12:30 Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 13 rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultima zi, au anunțat autoritățile locale pe 14 februarie, transmite presa locală.

Rusia a lansat 112 drone și o rachetă balistică Iskander-M asupra Ucrainei peste noapte, a declarat Forțele Aeriene. Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 91 de drone. Cel puțin 18 drone au reușit să treacă, atacând 11 locații, fiind raportate resturi căzute în două locații.

În regiunea Herson, forțele ruse au vizat 31 de așezări, ucigând două persoane și rănind alte patru în ultima zi, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin. Printre persoanele ucise se numără un bărbat în vârstă de 52 de ani asupra căruia soldații ruși au aruncat explozibili dintr-o dronă, a declarat ulterior Prokudin .

În regiunea Sumî, un atac cu drone rusești asupra comunității Konotopska a ucis o femeie de 44 de ani și a rănit un băiat de 16 ani și un bărbat de 23 de ani, a raportat guvernatorul Oleh Hrîhorov. El a adăugat că un bărbat de 22 de ani a fost, de asemenea, rănit în Sumî.

În regiunea Zaporijjea, o persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite în atacuri rusești în regiune, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. El a precizat că, pe parcursul zilei, forțele ruse au efectuat 655 de atacuri asupra a 41 de așezări din regiunea Zaporijjea.

În regiunea Odesa, o femeie a fost ucisă în urma unui atac cu dronă rusească asupra orașului Odesa, a anunțat guvernatorul Oleh Kiper.

În regiunea Kiev, un bărbat și o femeie au fost spitalizați cu răni cauzate de un atac rusesc, a anunțat guvernatorul regional, Mîkola Kalashnîk.

În regiunea Harkiv, un atac cu drone rusești asupra satului Fesky a rănit un bărbat în vârstă de 22 de ani, a raportat guvernatorul Oleh Sîniehubov. Potrivit lui Sîniehubov, infrastructura civilă a fost, de asemenea, avariată, inclusiv șase case, două mașini și rețele electrice.

UPDATE 10:50 În noaptea de 14 februarie, forțele ruse a atacat cu o rachetă balistică Iskander-M din regiunea Kursk, precum și cu 112 drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmас și alte tipuri de UAV-uri din direcțiile: Kursk, Orel, Breansk, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, Donețk, Gvardiiske, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, la ora 8:30, apărarea antiaeriană a doborât 91 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmас și alte tipuri de drone.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale 18 drone de atac în 11 locații, precum și căderea dronelor doborâte (fragmente) în 2 locații.

UPDATE 9:25 În urma unui atac rusesc cu drone în Odesa, o clădire de locuințe a suferit distrugeri, raportează Serviciul pentru Situații de Urgență. În timpul atacului a murit o femeie.

Totodată, au fost avariate geamurile construcțiilor anexe din apropiere și ale locuințelor private.