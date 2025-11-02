LIVE TEXT Cel puțin 15 persoane au murit și alte 20 au fost rănite în urma atacurilor Rusiei în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1348

UPDATE 14:00 Cel puțin 15 civili au fost uciși și alți 20 răniți în ultima zi în atacuri rusești în Ucraina, au declarat oficiali ucraineni pe 2 noiembrie, conform Kyiv Independent. Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, Rusia a vizat Ucraina peste noapte cu două rachete balistice Iskander M și 79 de drone de atac, inclusiv aproximativ 50 de drone de tip Shahed, precum și drone Gerbera și momeală.

Apărarea aeriană a Ucrainei a doborât 67 de drone, iar 12 drone și-au atins țintele în șase locații diferite, potrivit Forțelor Aeriene.

În regiunea Zaporijjea, forțele ruse au lansat 753 de atacuri asupra a 18 așezări, a raportat guvernatorul Ivan Fedorov. Atacurile au ucis o persoană și au rănit patru persoane, inclusiv un bărbat în vârstă de 91 de ani, în regiune.

„Autoritățile au primit 31 de rapoarte privind daunele aduse caselor, apartamentelor, vehiculelor și instalațiilor de infrastructură. În urma atacului, 11 434 de consumatori rămân fără curent electric, iar lucrătorii din domeniul energiei continuă să atenueze consecințele”, a declarat Fedorov.

În regiunea Donețk, cinci persoane au fost ucise și două au fost rănite în atacurile rusești, a raportat guvernatorul Vadym Filashkin.

În regiunea Herson, forțele ruse au lansat atacuri cu drone, artilerie și aeriene asupra a peste 20 de așezări, inclusiv Herson, potrivit guvernatorului Oleksandr Prokudin. O persoană a fost ucisă și două au fost rănite.

UPDATE 09:15 În regiunea Odesa, Rusia a atacat o parcare cu camioane de marfă folosind drone de atac. Două persoane au fost ucise și una a fost rănită. Potrivit Ukrinform, Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a relatat acest lucru pe Facebook.

„În urma atacurilor, a izbucnit un incendiu într-o parcare cu camioane de marfă, pe care pompierii l-au stins prompt”, se arată în comunicat.

Conform informațiilor preliminare, două persoane au fost ucise și o persoană a fost rănită. După cum a relatat Ukrinform anterior, în ultima zi, armata rusă a lansat 753 de atacuri asupra a 18 așezări din regiunea Zaporijjea, ucigând o persoană și rănind alte trei.