LIVE TEXT Canada a alocat încă 12,4 milioane de euro Fondului de sprijin pentru energia din Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1532

UPDATE 12:10 Guvernul Canadei a alocat 12,4 milioane de euro Fondului de sprijin pentru energia din Ucraina. Astfel, contribuția sa totală a crescut la peste 57 de milioane, a anunțat Ministerul Energiei al Ucrainei.

Potrivit ministerului, banii sunt deja alocați pentru repararea și refacerea obiectivelor energetice din toată țara. Acest lucru se întâmplă în cadrul pregătirilor pentru următoarea perioadă de toamnă-iarnă.

Începând din 2022, Fondul de sprijin pentru energia Ucrainei colaborează cu parteneri internaționali pentru a reacționa rapid la consecințele atacurilor asupra sistemului energetic și pentru a asigura refacerea și consolidarea rapidă a acestuia.

UPDATE 10:50 Rafinăria „Kirișinefteorgsintez” (KINEF) din regiunea Leningrad a fost atacată de drone, scrie BBC.

În cursul nopții, în regiune au fost doborâte 29 de drone, a precizat șeful regiunii, Alexander Drozdenco.

„Ținta principală a inamicului a fost KINEF. Nu există victime în urma atacului”, a scris guvernatorul într-un mesaj pe Telegram.

„Kirișinefteorgsintez” este una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, singura rafinărie din nord-vestul Rusiei, aparține „Surgutneftegaz”.

Uzina din Kiriși a fost de mai multe ori ținta atacurilor dronelor ucrainene, alături de porturile petroliere din Ust-Luga și Primorsk din regiunea Leningrad. Portul din Primorsk a fost atacat cu o zi înainte. Guvernatorul a anunțat despre atacul anterior asupra Kiriși pe 26 martie.

UPDATE 08:17 În timpul nopții, armata rusă a lovit zona rezidențială din raionul Brovari, regiunea Kiev. Două persoane au fost rănite, raportează Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei.

De asemenea, în urma bombardamentului a izbucnit un incendiu la o unitate industrială din raionul Vișgorod, fiind rănită o a treia persoană. Incendiul a fost stins.

UPDATE 08:13 Soldații ruși au atacat regiunea Cernihiv noaptea trecută.

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei, într-una dintre localitățile comunității teritoriale Gorodnia, o casă a luat foc în urma loviturilor asupra zonei rezidențiale. „Echipele de intervenție au stins rapid incendiul”, notează salvatorii Ucraineni.

Au fost răniți doi bărbați. Aceștia au fost internați la spital.