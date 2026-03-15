LIVE TEXT Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis 5 persoane și au rănit 47 de persoane în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1481

UPDATE 12:02 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin cinci civili și au rănit cel puțin alți 47 în ultima zi, au raportat autoritățile pe 15 martie, în urma unui atac cu drone peste noapte, potrivit Kyiv Independent.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că Rusia a lansat 97 de drone peste noapte, inclusiv drone de atac de tip Shahed. Apărarea aeriană a doborât sau a suprimat 90 dintre acestea. Cinci drone au lovit cinci locații, în timp ce resturi de la dronele doborâte au căzut în două locații.

În regiunea Herson, o persoană a fost ucisă și 17 persoane au fost rănite, inclusiv trei copii, au raportat autoritățile locale. Forțele rusești au lovit zone rezidențiale și infrastructură, avariand șase clădiri de apartamente și 21 de case private.

În regiunea Harkiv, două persoane au fost ucise și alte două au fost rănite, a raportat guvernatorul Oleh Syniehubov. Printre victime s-au numărat lucrători medicali de urgență care au fost atacați în apropierea satului Chervona Khvylia, în timp ce o femeie în vârstă de 63 de ani a fost rănită în Kupiansk.

În regiunea Zaporijjea, două persoane au fost ucise și 22 au fost rănite în atacurile rusești, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. Forțele rusești au efectuat 735 de atacuri asupra a 43 de așezări din regiune în ultima zi. Autoritățile au primit 405 rapoarte privind daunele aduse locuințelor, infrastructurii și vehiculelor.

În regiunea Sumî, patru civili au fost răniți în atacuri rusești, au declarat autoritățile locale. Victimele au fost rănite în atacuri cu drone și bombe ghidate.

În regiunea Dnipropetrovsk, două persoane au fost rănite în atacuri rusești cu drone și artilerie în trei districte, au raportat autoritățile locale.

UPDATE 09:05 Noaptea trecută, un incendiu a izbucnit într-o clădire rezidențială cu cinci etaje din Herson, ca urmare a bombardamentelor de artilerie – ardeau apartamente de la etajul trei și balcoane de la etaje diferite.

„Din fericire, nu au existat victime”, anunță Serviciul de Urgență al Ucrainei.

Dimineața, armata rusă a atacat din nou orașul. Un microbuz a luat foc după ce a fost lovit de un dronă. Salvatorii, în ciuda riscului unor atacuri repetate, au stins incendiul.