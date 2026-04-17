LIVE TEXT Atacuri asupra regiunii Dnipropetrovsk, soldate cu victime. Război în Ucraina, ziua 1514

UPDATE 21:43 Armata rusă a atacat orașul Dnipro și raioanele Dnipro, Nikopol și Sînelnîkove din regiunea Dnipropetrovsk de peste 40 de ori pe parcursul zilei, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 12. Potrivit Ukrinform, șeful Administrației Militare Regionale din Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanja, a raportat acest lucru pe Telegram.

Potrivit lui Hanja, Rusia a folosit drone, o bombă aeriană și artilerie în atacuri.

În centrul regional, patru persoane au fost rănite. O femeie a fost internată în spital în stare moderată, în timp ce trei bărbați vor primi tratament ambulatoriu.

În plus, o altă femeie a fost rănită în districtul Dnipro. Ea este internată în spital în stare moderată.

Potrivit lui Hanja, în Nikopol, în urma atacurilor rusești, un bărbat a murit, iar alți șase au fost răniți. Mai exact, doi sunt internați în prezent în spital, starea lor fiind moderată, în timp ce ceilalți vor fi tratați în regim ambulatoriu.

În raionul Sînelnîkove, un bărbat și o femeie au fost răniți în urma atacurilor inamice. Ambii au fost internați în spital, starea lor fiind moderată.

UPDATE 16:25 „Rusia intenționează să desfășoare încă 20 de mii de soldați în Ucraina pentru a se pregăti pentru o nouă ofensivă de primăvară-vară în sud-estul țării”, a declarat Vadim Skibițki, șef adjunct al GUR, într-un interviu acordat Financial Times.

Potrivit lui Skibițki, intensificarea atacurilor cu rachete și drone, precum și distrugerea infrastructurii critice, fac parte din pregătirile pentru ofensiva rusească.

De asemenea, ofcialul ucrainean a declarat că obiectivul Moscovei este cucerirea întregului Donbas până în septembrie 2026.

În calitate de membru al delegației ucrainene de negocieri, Skibițki a subliniat că Rusia nu tratează cu seriozitate discuțiile de pace și intenționează să continue războiul.

În același interviu, oficialul a mai declarat că Rusia produce aproximativ 60 de rachete Iskander pe lună, în timp ce Ucraina nu dispune de suficiente sisteme de apărare aeriană, precum Patriot, pentru a proteja întreaga țară de atacuri.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina resimte deja consecințele conflictului din Iran, în special din cauza deficitului de rachete Patriot, utilizate pentru interceptarea rachetelor balistice.

UPDATE 14:50 Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a declarat că „suntem pregătiți pentru o întâlnire a liderilor în Turcia, în formatul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski – Putin, cu participarea președinților Erdogan și Trump. Recent, am transmis acest semnal partenerilor turci. Turcia joacă un rol important în eforturile de pace”.

Ministrul ucrainean de Externe se află în Turcia, unde participă la cel de-al cincilea Forum Diplomatic din Antalya, la invitația colegului său turc, Hakan Fidan.

UPDATE 12:49 Forțele ucrainene au distrus stațiile radar rusești „Podlet” și „Nebo-M”, precum și alte instalații militare rusești din regiunile ocupate Luhansk, Donețk și Zaporijia, dar și din regiunile Kursk, Belgorod și Rostov din Rusia și din Crimeea ocupată, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Stațiile radar rusești „Podlet” și „Nebo-M”

Conform armatei ucrainene, distrugerea stațiiei radar „Nebo-M” din orașul Cernoveț, din regiunea Belgorod a Rusiei, a avut loc pe 16 aprilie. Costul unui astfel de radar este de aproximativ 100 de milioane de dolari.

De asemenea, armata a confirmat distrugerea unei stații radar „Podlet” în Novomaryevka, în regiunea Rostov din Rusia. Direcția Principală de Informații a Ucrainei a precizat că acest radar, utilizat inclusiv pentru coordonarea sistemelor de rachete antiaeriene S-300 și S-400, are un cost estimat de circa 5 milioane de dolari.

Conform Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, pe 9 aprilie, forțele ucrainene au distrus și un laborator de drone în teritoriul ocupat temporar al regiunii Donețk.

Alte ținte vizate au inclus:

un post de comandă și observare în apropierea satului Dolhe, în regiunea ocupată Luhansk;

trei centre de control al dronelor în regiunea Kursk și în zona ocupată a regiunii Zaporijia;

o bază de reparații și întreținere a armamentului și echipamentelor militare, precum și un centru logistic în Donețk;

un depozit pentru ambarcațiuni de asalt în apele teritoriale ale Crimeei;

trei depozite de muniții în regiunile Herson, Donețk și Luhansk;

depozite de provizii, combustibil și lubrifianți în regiunea Luhansk.

UPDATE 10:54 În noaptea de 17 aprilie, forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander și 172 de drone de atac. Mai multe regiuni au fost vizate, inclusiv Odesa, Cernihiv și Dnipropetrovsk, scrie Hromadkse.

Până la ora 08:00, apărarea aeriană doborâse sau neutralizase 147 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, în nordul, sudul și estul țării, au raportat Forțele Aeriene Ucrainene.

Cu toate acestea, au fost înregistrate lovituri cu rachete balistice și 20 de drone în opt locații. Fragmentele dronelor au căzut în alte patru zone.

Oleksandr Ganzha, șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, a declarat că forțele ruse au atacat Dnipro, avariind o instalație de transport și provocând un incendiu, care a fost ulterior stins. O clădire înaltă și un spațiu comercial au fost, de asemenea, avariate, iar un bărbat de 29 de ani a fost rănit.

În plus, în districtul Dniprovskyi au fost avariate un liceu, o locuință privată și un autoturism. Doi bărbați au fost răniți.

Regiunea Odesa a fost, de asemenea, atacată cu drone în timpul nopții. Potrivit șefului administrației regionale, Oleh Kiper, infrastructura portuară, de transport și rezidențială a fost avariată. Au izbucnit incendii în mai multe locații, inclusiv în Rezervația Biosferei Dunării, însă acestea au fost ulterior stinse.

Clădiri administrative, echipamente și containere au fost, de asemenea, afectate. Cel puțin șase locuințe private au fost lovite, însă nu au fost raportate victime.

În plus, forțele ruse au atacat regiunea Cernihiv, avariind o centrală electrică. Compania regională de energie a anunțat că aproximativ 6000 de consumatori din centrul regiunii au rămas fără energie electrică în urma atacului.

8:16 Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) investighează cauza unei pene temporare de curent extern la Centrala Nucleară Zaporijia, produsă joi, 16 aprilie.

Potrivit unui comunicat publicat de agenție pe X, „centrala nucleară ucraineană ZNPP a pierdut temporar toată energia electrică externă în această seară, pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână și pentru a 14-a oară de la începutul conflictului”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Conexiunea a fost restabilită după aproximativ 40 de minute. Cauza penei de curent nu este încă cunoscută. Echipa AIEA aflată la fața locului investighează și monitorizează situația, a precizat Agenția.

Organismul de supraveghere a subliniat că pierderea energiei electrice externe evidențiază încă o dată „situația precară și continuă a siguranței nucleare” la această instalație.

După cum s-a raportat anterior, centrala a pierdut, de asemenea, principala linie electrică externă pe 14 aprilie, însă alimentarea cu energie a fost restabilită după aproximativ o oră și jumătate.