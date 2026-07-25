Principală  —  Ştiri  —  Extern   —   LIVE TEXT/ Atac rusesc cu…

LIVE TEXT Atac rusesc cu 157 de drone în regiunea Poltava. Război în Ucraina, ziua 1613

Un salvator al Serviciului de Urgență de Stat curăță urma bombardamentului rusesc asupra orașului Poltava, 25 iulie. (Fotografie realizată de Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei/Telegram)

Forțele ruse au lansat sâmbătă, 25 iulie 2026, un atac extins asupra Ucrainei, vizând în principal infrastructura din regiunea centrală Poltava. Atacurile cu drone au lovit patru benzinării și o clădire a unei stații de pompieri din regiunea Poltava, fără a se raporta imediat victime în aceste locuri, potrivit Kyiv Post.

Urmărește ZdG în Google News Adaugă ZdG ca sursă preferată

Atacurile au făcut parte dintr-un baraj mai amplu care a implicat 157 de drone de atac și două rachete ghidate Kh-59/69. Forțele Aeriene Ucrainene au interceptat 127 de drone și o rachetă, în timp ce 26 de drone au lovit locații din întreaga țară.

Citește și

Tag-uri:
Distribuie articolul: