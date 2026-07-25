LIVE TEXT Atac rusesc cu 157 de drone în regiunea Poltava. Război în Ucraina, ziua 1613

Forțele ruse au lansat sâmbătă, 25 iulie 2026, un atac extins asupra Ucrainei, vizând în principal infrastructura din regiunea centrală Poltava. Atacurile cu drone au lovit patru benzinării și o clădire a unei stații de pompieri din regiunea Poltava, fără a se raporta imediat victime în aceste locuri, potrivit Kyiv Post.

Atacurile au făcut parte dintr-un baraj mai amplu care a implicat 157 de drone de atac și două rachete ghidate Kh-59/69. Forțele Aeriene Ucrainene au interceptat 127 de drone și o rachetă, în timp ce 26 de drone au lovit locații din întreaga țară.