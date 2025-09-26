LIVE TEXT Atac masiv cu bombe asupra Hersonului. Există victime. Război în Ucraina, ziua 1311

UPDATE 11:57 În dimineața zilei de 26 septembrie, trupele ruse au atacat Hersonul cu bombe aeriene, scrie hromadske.

În decurs de o oră, asupra orașului au fost aruncate aproximativ 15 bombe aeriene, a comunicat șeful Administrației Regionale a Hersonului, Alexander Prokudin.

În urma atacului, o persoană a murit, a informat Parchetul regional din Herson.

UPDATE 08:42 În noaptea de 26 septembrie, Rusia a atacat Ucraina cu 154 de drone, aproximativ 80 dintre acestea fiind de tip Shahed, iar celelalte – de tip Gerbera și alte tipuri de drone.

Atacul aerian a fost respins de Forțele de Apărare ale Ucrainei. Conform datelor preliminare, la ora 07.30, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 128 de drone în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Au fost înregistrate 26 de lovituri ale dronelor în 9 locații, precum și căderea celor doborâte sau fragmentelor lor într-o singură locație.