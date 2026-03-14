LIVE TEXT Atac masiv asupra Kievului. Există morți și răniți. Război în Ucraina, ziua 1480

UPDATE 9:30 Pe 13 martie, trupele ruse au lansat 780 de atacuri asupra a 39 de localități din regiunea Zaporijjea, a comunicat șeful Administrației Regionale din Zaporijjea, Ivan Fedorov.

Trupele ruse au efectuat 15 lovituri aeriene asupra mai multor orașie. De asemenea, au fost lansate 558 de drone de diferite tipuri asupra orașului Zaporijjea și a altor localități. Au fost înregistrate 4 atacuri cu sisteme de rachete cu lansare multiplă și 203 lovituri de artilerie.

În decursul zilei au fost primite 71 de sesizări privind avarierea locuințelor, a obiectivelor de infrastructură și a autovehiculelor.

În urma unui atac asupra raionului Zaporijjea a murit un bărbat de 56 de ani și a fost rănit un bărbat de 37 de ani. În urma atacului asupra unei case private, au fost răniți o femeie de 35 de ani, un bărbat de 40 de ani și doi copii — o fată și un băiat de 16 și, respectiv, 11 ani.

UPDATE 9:22 În noaptea de 14 martie, trupele ruse au lansat un atac masiv asupra regiunii Kiev cu rachete și drone. Potrivit datelor furnizate de poliția regiunii Kiev, patru persoane au decedat, iar zece persoane au fost rănite.

Trei persoane au murit în districtul Brovarî. Alte opt persoane din acest district se numără printre răniți. În plus, în district au fost avariate o clădire de cămin, unități de producție și spații de depozitare.

În raionul Vîșgorod a murit un bărbat, iar alte două persoane au fost spitalizate.

În raionul Obuhov, în orașul Ukrainka, acoperișul unui bloc de 9 etaje a luat foc din cauza căderii unor fragmente de drone, iar puțul liftului a fost avariat. În Obuhov și în satul Tarasovka au izbucnit incendii în locuințe private.