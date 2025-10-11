LIVE TEXT Plăți suplimentare pentru militarii eliberați din captivitate cu boli grave. Război în Ucraina, ziua 1326

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat o lege care prevede plăți lunare suplimintare de 50 de mii de grivne pentru militarii eliberați din captivitate care suferă de boli care necesită tratament spitalicesc pe termen lung, potrivit Ukriform.com.

„Președintele a semnat legea respectivă – vă mulțumesc pentru sprijin. Sunt recunoscător membrilor parlamentului pentru adoptarea acestei decizii importante pentru armata noastră”, a subliniat prim-ministrul.

„Sprijinul va fi acordat în primele trei luni de reabilitare. Anterior, astfel de plăți erau acordate doar celor care au suferit răni, comoții cerebrale sau leziuni. Cu toate acestea, mulți militari care se întorc din captivitate suferă și de boli grave care necesită tratament pe termen lung. Acum statul garantează asistență fiecărui bărbat și femei care au îndurat captivitatea. Acesta este un pas important către un sprijin complet pentru apărătorii noștri”, a subliniat Svyrydenko.

Conform Ukrinform, Rada Supremă a adoptat legea pe 9 octombrie, cu 244 de membri ai parlamentului votând în favoare.

Se prevede că militarii care, imediat după eliberarea din captivitate, urmează tratament spitalicesc în unități medicale timp de mai mult de 30 de zile calendaristice din cauza unei boli sau leziuni (răni, comoții cerebrale sau mutilări) care necesită îngrijire spitalicească pe termen lung, vor primi o plată lunară suplimentară de 50 000 UAH.

UPDATE 13:35. Un tânăr de 24 de ani din regiune Herson a murit astăzi, în urma bombardamentelor rusești. Despre acest fapt a informat șeful Administrației Militare Regionale Herson, Olexandr Produkin.

„Soldații ruși au ucis un alt locuitor al regiunii Herson. Un bărbat în vârstă de 24 de ani a murit în urma bombardamentului inamic asupra orașului Belozerka. A suferit răni incompatibile cu viața”, a transmis acesta pe Telegram.

UPDATE 11:16. Armata rusă a atacat în noaptea de 10 spre 11 octombrie 2025 infrastructura energetică și civilă din regiunea Odesa, rănind o persoană. Informația a fost comunicată pe Telegram de șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper.

„Noaptea trecută, inamicul a atacat infrastructura energetică și civilă din regiunea Odesa. Echipamente energetice, două clădiri rezidențiale și un complex hotelier au fost avariate”, a scris Kiper.

UPDATE 09:23. Pierderile totale ale armatei Rusiei de la începutul invaziei rusești în Ucraina, din februarie 2022, până la 11 octombrie 2022, ar depăși 1,1 milioane de militari. Despre aceasta a comunicat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, într-o postare pe Facebook.

Potrivit comunicatului, armata ucraineană a distrus 11 247 tancuri rusești, 23 345 vehicule blindate de luptă, 33 568 sisteme de artilerie, 1 518 sisteme de lansare multiplă de rachete, 1 225 sisteme de apărare aeriană, 427 aeronave, 346 elicoptere, 68 766 vehicule aeriene tactice fără pilot, 3 859 rachete de croazieră, 28 nave/bărci, 63 847 vehicule și cisterne 1 submarin și 3 973 unități de echipament special aparținând Forțelor Armate Ruse.