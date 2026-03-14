LIVE TEXT Armata rusă a atacat Hersonul. Trei femei au avut de suferit. Război în Ucraina, ziua 1480

UPDATE 14:23 În jurul orei 09:00, militarii ruși au bombardat districtul Dniprovskîi din Herson, anunță administrația locală. În urma atacului, trei femei în vârstă de 50, 47 și 78 de ani au suferit contuzii, leziuni provocate de explozie și traumatisme cranio-cerebrale închise. În momentul loviturii, acestea se aflau în apartament. Victimele au fost transportate la spital în stare medie de gravitate.

UPDATE 11:00 În timpul atacului masiv asupra Ucrainei din noaptea de 14 martie, trupele ruse au lansat în total 498 de mijloace de atac aerian — rachete și drone, potrivit Forțelor Aeriene de la Kiev. Principala direcție a atacului a fost regiunea Kiev.

Până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a doborât și neutralizat 460 de ținte — 58 de rachete și 402 de drone de diferite tipuri.

Au fost înregistrate 6 rachete și 28 de drone de atac care au lovit 11 locații. În 7 locații au fost înregistrate căderi ale fragmentelor dronelor doborâte.

UPDATE 9:30 Pe 13 martie, trupele ruse au lansat 780 de atacuri asupra a 39 de localități din regiunea Zaporijjea, a comunicat șeful Administrației Regionale din Zaporijjea, Ivan Fedorov.

Trupele ruse au efectuat 15 lovituri aeriene asupra mai multor orașie. De asemenea, au fost lansate 558 de drone de diferite tipuri asupra orașului Zaporijjea și a altor localități. Au fost înregistrate 4 atacuri cu sisteme de rachete cu lansare multiplă și 203 lovituri de artilerie.

În decursul zilei au fost primite 71 de sesizări privind avarierea locuințelor, a obiectivelor de infrastructură și a autovehiculelor.

În urma unui atac asupra raionului Zaporijjea a murit un bărbat de 56 de ani și a fost rănit un bărbat de 37 de ani. În urma atacului asupra unei case private, au fost răniți o femeie de 35 de ani, un bărbat de 40 de ani și doi copii — o fată și un băiat de 16 și, respectiv, 11 ani.

UPDATE 9:22 În noaptea de 14 martie, trupele ruse au lansat un atac masiv asupra regiunii Kiev cu rachete și drone. Potrivit datelor furnizate de poliția regiunii Kiev, patru persoane au decedat, iar zece persoane au fost rănite.

Trei persoane au murit în districtul Brovarî. Alte opt persoane din acest district se numără printre răniți. În plus, în district au fost avariate o clădire de cămin, unități de producție și spații de depozitare.

În raionul Vîșgorod a murit un bărbat, iar alte două persoane au fost spitalizate.

În raionul Obuhov, în orașul Ukrainka, acoperișul unui bloc de 9 etaje a luat foc din cauza căderii unor fragmente de drone, iar puțul liftului a fost avariat. În Obuhov și în satul Tarasovka au izbucnit incendii în locuințe private.