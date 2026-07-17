LIVE Ședința CSP: continuarea audierilor în cadrul concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante în procuraturile teritoriale

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește într-o nouă ședință vineri, 17 iulie, pentru a continua etapa de intervievare a candidaților la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului Național al Justiției (INJ), procuraturilor teritoriale.

În aceeași ședință urmează examinarea demersului procurorului general cu privire la modificarea structurii Procuraturii

Anticorupție (PA) și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

UPDATE 14:30 Candidatul Gheorghe Todirean a fost intervievat. Acesta a absolvit Institutul Național al Justiției în 2025.

UPDATE 14:20 Membrii Consiliului l-au audiat pe Dionisie Spînu, absolvent al INJ, promoția 2025.

UPDATE 14:13 Damian Savciuc, absolvent al INJ, promoția anului 2022, este audiat de către membrii CSP.

Captură de ecran: CSP/ YouTube

UPDATE 14:10 Este intervievată Alina Bivol Dodon, absolventa INJ a promoției din 2024.

Captură de ecran: CSP/ YouTube

UPDATE 14:08 A început etapa audierii candidaților la funcția de procuror în procuraturile teritoriale. Alexandru Țaranu, unul dintre candidați, s-a retras din concurs.

UPDATE 14:06 CSP a aprobat demersul procurorului general cu privire la modificarea structurii PA și PCCOCS.

UPDATE 13:24 Procurorul general Alexandru Machidon, aflat în fața CSP, a declarat că conducătorii PA și PCCOCS au depus demersuri către Procuratura Generală cu referire la optimizarea structurii procuraturilor specializate.

„De către Procuratura Anticorupție a fost propusă următoarea structură: Direcția Urmărire Penală 1, Direcția Urmărire Penală 2, Direcția Judiciară, oficiul teritorial Nord și oficiul teritorial Sud al PA, Serviciul Investigații și Suport Operativ, Direcția Analitică și Administrativă (…). Ce ține de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, este propusă următoarea structură: Direcția Exercitare a Urmăririi Penale, care include Secția Investigare a Infracțiunilor de Tortură, Secția Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Cauze Speciale, Secția Investigare a Infracțiunilor de Terorism și Contra Securității Naționale, Serviciul Ofițeri de Urmărire Penală, Ofițeri de Investigații și Specialiști, Direcția Conducere a Urmăririi Penale (…), Direcția Judiciară (…), oficiul teritorial Nord și oficiul teritorial Sud, Serviciul Analitic și Cooperare Internațională, Serviciul Comunicare Instituțională”, a precizat Machidon.

În ședința de astăzi vor fi audiați Alina Bivol Dodon, Gheorghe Robu, Damian Savciuc, Dionisie Spînu, Alexandru Țaranu, Gheorghe Todirean, Ion Tulbure, Daniel Uncu, Nina Ursu, Ion Vangheli, Elena Vition, pentru ocuparea funcțiilor vacante la: