Ședința CSP. Consiliul a anunțat concursurilor între candidații la funcția de procuror din rândul absolvenților INJ

Joi, 23 aprilie, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunește în ședință, iar pe agendă s-au regăsit 12 subiecte, dintre care raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința lui Alexandru Cernei, procuror în Procuratura Anticorupție, anunțarea concursurilor între candidații la funcția de procuror din rândul absolvenților Institutului Național al Justiției (INJ) și mai multe contestații.

UPDATE 11:30 Constestația a fost respinsă de membrii CSP.

UPDATE 11:20 Membrii examinează contestația formulată de către Veaceslav Bogdan împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică.

Contestația formulată de Olesea Blașcu a fost respinsă ca fiind neintemeiată.

UPDATE 11:10 CSP examinează în ședință închisă constestația Contestația formulată de Olesea Blașcu împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică.

UPDATE 9:35 Membrii CSP au prelungit termenul concursului public pentru alegerea a unui membru titular și a unui membru supleant în Colegiul de disciplină și etică din rândul reprezentanților societății civile până pe 15 mai, după ce a fost înaintată doar o cerere de participare.

UPDATE 9:20 CSP a anunțat concurs între candidații la funcția de procuror din rândul absolvenților Institutului Național al Justiției. Astfel, concurs este pentru următoarele funcții: procuror în cadrul Procuraturii Bălți – trei funcții; Procuratura Edineț – o funcție; Procuratura Hîncești – două funcții; Procuratura Soroca – două funcții; Procuratura Strășeni – o funcție și Procuratua Ungheni – o funcție.

Candidații sunt îndemnați să depună cererea de intenție până pe 22 mai.

Sursa: Andrei Cebotari / Facebook

UPDATE 9:15 Cu 10 voturi pro, CSP a acceptat raportul de reevaluare emis Comisiei de evaluare a procurorilor în privința lui Alexandru Cernei, procuror în Procuratura Anticorupție și a consttat promovarea evaluării .

UPDATE 9:05 Membrii CSP analizează raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința lui Alexandru Cernei, procuror în Procuratura Anticorupție.