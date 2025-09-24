LIVE Guvernul s-a întrunit în ședință. Patru autovehicule vor fi transmise din proprietatea statului în patru sate din R. Moldova

Membrii Cabinetului de miniștri se convoacă miercuri, 24 septembrie, în ședință. Guvernul urmează să examineze 18 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea listelor candidaților pentru acordarea Bursei Președintelui R. Moldova pentru anul de studii 2025-2026 și hotărâre cu privire la transmiterea unor autovehicule din proprietatea statului.

UPDATE 10:50 În urma proiectul de hotărâre cu privire la transmiterea unor autovehicule din proprietatea statului. „Pentru a sprijini activitatea autorităților publice locale, patru mijloace de transport vor fi trimise din proprietatea statului către patru unități administrativ teritoriale, unul în satul Zubrești, raionul Strășeni, în satul Iordanovca, raionul Basarabeasca, satul Mihuleni, raionul Șoldănești și satul Talmaza, raionul Ștefan-Vodă.”

UPDATE 10:43 A fost proiectul cu privire la acordarea suportului financiar unic pentru pregătirea elevilor de noul an școlar.

UPDATE 10:40 Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS)” și a Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS)” a fost aprobat. „Proiectul are scopul de a dezvolta o platformă și a instrumentelor digitale dedicate serviciilor de consiliere agricolă, transferului de cunoștințe , dar și formărilor de competențe a fermierilor.”

UPDATE 10:38 A fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale „Certificarea în domeniul auditului intern” formate de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice.

UPDATE 10:35 Miniștri au aprobat proiectul cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Astfel, vor fi angajate șase persoane în cadrul Instituției, care vor permite accelerarea implementării proiectelor și sustenabilitatea în colaborare cu autorițățile publice locale.

UPDATE 10:32 A fost aprobat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea unor acte normative privind instituirea fondului de fonduri și acordarea finanțărilor de portofoliu pentru afacerilor mici și mijlocii. Potrivit ministrei Doina Nistor, acest mecanism este unul modern și folosi de multe țări, cum ar fi Polonia, Țările de Jos, Estonia, Franța. „Prin acest mecanism Ministerul va mobiliza capital privat și instituțional pentru economie, investim din fonduri de investiții de tip equity, fonduri de capital de risc, dar și alte soluții de finanțare alternativă.”

UPDATE 10:27 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea de impact asupra siguranței rutiere și auditul în domeniul siguranței rutiere a fost aprobat. Regulamentul va asigura cadrul normativ secundar pentru implementare legii siguranței și infrastructurii rutiere, astfel, se vor reduce numărul accidentelor rutiere.

UPDATE 10:25 A fost aprobat proiectul cu privire la aprobarea listelor candidaților pentru acordarea Bursei Președintelui R. Moldova pentru anul de studii 2025-2026. Suma este de 3860 de lei pentru studenții din învățământul superior și 2995 pentru elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic. Astfel, au fost alocate peste 500 de mii de lei.

UPDATE 10:20 În urma concursului, Oleg Cara a fost numit în funcția de director general al Biroului Național de Statistică pentru cinci ani.

Totodată, Adrian Munteanu a fost numit în funcția de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru un termen de cinci ani.

De asemenea, Natalia Bujor, șefă adjunctă al oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat a fost suspendată din funcție, acesta a fost numită reprezentantă al unui concurent electoral.

UPDATE 10:18 Ministerul Afacerilor Externe a propus rechemarea și numirea unor consulilor general. Rechemarea lui Lilian Morari din funcția de consul general al Ambasadei R. Moldova în Nice și rechemarea lui Anatol Stratulat din funcția de diplomat al Ambasadei R. Moldova în Barcelona. Astfel, Victor Martin a fost numit în funcția de consul general al Ambasadei R. Moldova în Nice și Ion Panfil a fost numit ambasador al R. Moldova în Barcelona.