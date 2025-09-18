Liderul LOC, Alexandru Bujorean răspunde acuzațiilor privind legăturile cu persoane afiliate grupării Șor

Invitat în cadrul dezbaterilor electorale organizate de ProTV, liderul LOC, Alexandru Bujorean a răspuns la o întrebare adresată de reportera ZdG, privind acuzațiile că ar avea legături cu gruparea Șor și alți politicieni fugari.

În iulie 2025, când Liga Orașelor și Comunelor anunța retragerea din blocul „Împreună”, Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării vă acuza că ați fi insistat să fie acceptate în Bloc și pe listele electorale mai multe partide politice și persoane afiliate în trecut lui Plahotniuc și grupului criminal organizat Ilan Șor. Anterior, asemenea acuzații au mai fost aduse partidului LOC, dacă ne amintim despre episodul Mihail Bagas, căruia ulterior i-a fost retras sprijinul politic.

Întrebat cum răspunde acuzațiilor și cum asigură alegătorii că Liga Orașelor și Comunelor nu va ajunge sub influența lui Șor dacă vine în Parlament, Alexandru Bujorean a răspuns:

„LOC a făcut parte din blocul Împreună aproape 2 ani, punând umărul la fondarea acestuia, în speranța de a crea o opțiune alternativă de vot pentru cetățenii R. Moldova dar s-a dovedit că această structură era coordonată din afară, iar plecarea unor exponenți din bloc și lansarea pe lista altui partid în aceste alegeri dovedește acest lucru.

În ceea ce ține de acuzații, la începutul său, partidul de guvernare a primit donații de la Șor, și a returnat-o înapoi. Noi din păcate, la momentul fondării am avut parte de personaje infiltarte, și am returnat și noi înapoi, lipsindu-i de suport politic. Nu avem legături cu grupările Șor și nici cu alți oligarhi fugari”, a zis liderul LOC.

Liga Orașelor și Comunelor (LOC) este un partid înființat oficial în 2023, așa cum spun ei pe site-ul oficial, „din inițiativa unui grup de primari care au constatat necesitatea unei mișcări social-politice a comunităților locale”. Pe 21 august 2025, LOC a fost înregistrat în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Inițial, LOC a făcut parte din Blocul „Împreună”, însă pe 7 iulie, în cadrul unei conferințe de presă, au anunțat retragerea din bloc pe motiv că Partidul Acțiune și Solidaritate ar încerca absorbția pe listele sale a mai multor „personalități și formațiuni”.