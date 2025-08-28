„Liderii UE își deschid brațele către Moldova, denunțând minciunile lui Putin”. Presa internațională despre vizita lui Macron, Merz și Tusk în Moldova

Ieri, 27 august, președinta Maia Sandu, alături de președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și premierul Poloniei Donald Tusk, au urcat pe scena din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) pentru a se adresa cetățenilor la concertul dedicat Zilei Independenței.

Despre vizita celor trei lideri UE în R. Moldova a scris și presa internațională. Iată câteva dintre titluri:

Liderii UE își deschid brațele către Moldova, denunțând „minciunile” lui Putin – Politico

Liderii germani, polonezi și francezi vizitează Republica Moldova în semn de susținere preelectorală pentru președintele pro-UE – Reuters.

Liderii europeni susțin Republica Moldova în fața Rusiei „necruțătoare” –BBC

Liderii UE vizitează Republica Moldova de Ziua Independenței cu un mesaj de solidaritate pentru Chișinău – Euronews.

Rămâneți la Occident: Liderii UE îndeamnă Republica Moldova să evite Rusia – DW.

„Atacuri masive”. Paris, Berlin și Varșovia se unesc împotriva lui Putin în Moldova – Liberation.

Premierul Poloniei Donald Tusk a vorbit mulțimii în limba română. Oamenii i-au scandat acestuia „Bravo!” pentru discursul său. Cu un discurs în limba română a ieșit și președintele Franței Emmanuel Macron.

Cancelarul Germaniei, în PMAN: „Scopul nostru comun este aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană”

Premierul Poloniei a vorbit în limba română în PMAN: „Un popor unit, niciun imperiu nu-l poate înfrânge”. Reacția mulțimii

VIDEO/ Emmanuel Macron a felicitat Moldova în limba română cu ocazia Zilei Independenței. Discursul integral al președintelui Franței

„Ne apărăm libertatea și suveranitatea în fiecare zi”. Discursul Maiei Sandu de Ziua Independenței în PMAN