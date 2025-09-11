Letonia va închide spațiul aerian la granița cu Rusia după o decizie similară luată de Polonia. Decizia a fost luată din „motive de securitate națională”

Letonia va închide spațiul aerian de la granița sa estică cu Belarus și Rusia, a declarat Andris Spruds, ministrul Apărării al țării. Restricțiile vor fi în vigoare până pe 18 septembrie, cu posibilitatea de prelungire, și la o altitudine de până la 6 km. „Orice altitudine mai mare nu este afectată. Dacă cineva urcă mai sus, acest trafic aerian va continua. Amenințarea este reprezentată de sistemele fără pilot care operează la altitudini mai mici”, a explicat Spruds. Cu puțin timp înainte, Polonia a anunțat și ea închiderea spațiului aerian în estul țării – în apropierea graniței cu Ucraina și Belarus, scrie The Moscow Times.

Potrivit ministrului Apărării leton, o astfel de măsură va extinde capacitățile de testare a sistemelor de supraveghere a spațiului aerian, de modelare și contracarare a operațiunilor cu drone, precum și de desfășurare și antrenare a unor unități mobile de luptă suplimentare. Restricțiile de zbor au fost discutate cu o zi înainte la o reuniune a Consiliului Național de Securitate al țării, a declarat prim-ministra letonă, Evika Silin. „Evenimentele din Polonia ne-au șocat”, a remarcat ea, adăugând că restricțiile sunt introduse doar în zona de frontieră, așa că „avioanele airBaltic vor zbura, nu este nimic de care să vă faceți griji”.

Cu puțin timp înainte, Polonia a anunțat închiderea spațiului aerian în estul țării – în apropierea graniței cu Ucraina și Belarus. Restricțiile de zbor vor fi în vigoare până pe 9 decembrie inclusiv, a relatat Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană. Decizia a fost luată la cererea Comandamentului Operațional al Forțelor Armate „din motive de securitate națională”. Conform sursei citate, se va face o excepție pentru aeronavele cu pilot, ale căror zboruri vor fi aprobate în prealabil. Măsura nu va afecta, de asemenea, zborurile aviației de stat, ambulanțele și alte servicii.

Restricția a urmat incursiunii dronelor rusești în Polonia în noaptea de 10 septembrie. Cel puțin 19 drone au zburat în țară în timpul unui bombardament masiv al Ucrainei. Pentru a le intercepta, pe lângă avioanele de luptă poloneze, au fost folosite avioane de luptă NATO pentru prima dată de la începutul războiului. Ulterior, în țară au fost găsite epavele a 16 drone. Una dintre ele a lovit o clădire rezidențială din satul Wyryki, în apropierea granițelor cu Belarus și Ucraina. Nimeni nu a fost rănit.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că „linia a fost depășită” și țara este acum „mai aproape de un conflict militar decât oricând de la al Doilea Război Mondial”. Ca răspuns, Ministerul rus al Apărării a declarat că „nu plănuiește” să atace Polonia. Ministerul rus de Externe a asigurat, de asemenea, că Moscova „nu este absolut interesată de nicio escaladare” cu Varșovia.