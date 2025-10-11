Lecornu, numit repetat în funcția de prim-ministru al Franței la patru zile de la demisie. Extrema dreaptă se opune
Președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut lui Sébastien Lecornu să revină în fotoliul de prim-ministru al Franței la doar patru zile după ce acesta a demisionat din funcție, transmite BBC.
Lecornu, numit repetat în funcția de premier
„Președintele Republicii l-a numit pe domnul Sébastien Lecornu prim-ministru și l-a însărcinat cu formarea unui guvern”, a transmis Palatul Élysée printr-un comunicat de vineri, 10 octombrie 2025.
Lecornu a declarat în aceeași seară că acceptă să fie numit din nou în funcția de premier francez „din cauza mandatului”, notează France24.
Renumirea lui Lecornu, catalogată „glumă proastă” de partidul de extremă dreaptă condus de Bardella
Președintele partidului de extremă dreaptă Adunarea Națională (RN), Jordan Bardella, a anunțat vineri că formațiunea sa va încerca imediat să răstoarne noul guvern francez condus de Sébastien Lecornu, numit din nou în funcția de premier de Emmanuel Macron.
Jordan Bardella a numit decizia președintelui „izolat și deconectat” o „glumă proastă” și a spus că RN nu va susține acest executiv.
„Cenzurăm imediat, desigur, această coaliție care nu are niciun viitor”, a declarat liderul Adunării Naționale.