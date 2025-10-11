Lecornu, numit repetat în funcția de prim-ministru al Franței la patru zile de la demisie. Extrema dreaptă se opune

Președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut lui Sébastien Lecornu să revină în fotoliul de prim-ministru al Franței la doar patru zile după ce acesta a demisionat din funcție, transmite BBC.

Lecornu, numit repetat în funcția de premier

„Președintele Republicii l-a numit pe domnul Sébastien Lecornu prim-ministru și l-a însărcinat cu formarea unui guvern”, a transmis Palatul Élysée printr-un comunicat de vineri, 10 octombrie 2025.

Lecornu a declarat în aceeași seară că acceptă să fie numit din nou în funcția de premier francez „din cauza mandatului”, notează France24.

J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes.



Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

Renumirea lui Lecornu, catalogată „glumă proastă” de partidul de extremă dreaptă condus de Bardella

Președintele partidului de extremă dreaptă Adunarea Națională (RN), Jordan Bardella, a anunțat vineri că formațiunea sa va încerca imediat să răstoarne noul guvern francez condus de Sébastien Lecornu, numit din nou în funcția de premier de Emmanuel Macron.

Jordan Bardella a numit decizia președintelui „izolat și deconectat” o „glumă proastă” și a spus că RN nu va susține acest executiv.