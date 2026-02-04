„Lansez un apel urgent”. Papa Leon îndeamnă Rusia și SUA să reînnoiască ultimul tratat privind armamentul nuclear

Papa Leon a îndemnat miercuri, 4 februarie, liderii din Rusia și Statele Unite să reînnoiască ultimul lor tratat privind controlul armelor nucleare, New START, care limitează numărul armelor nucleare strategice desfășurate de fiecare țară, scrie Reuters.

Leon, primul Suveran Pontif născut în Statele Unite, a declarat în cadrul audienței sale săptămânale de la Vatican că situația actuală din lume „impune să se facă tot posibilul pentru a evita o nouă cursă a înarmărilor”.

Tratatul, semnat în 2010, urmează să expire joi. Președintele rus Vladimir Putin a propus în septembrie ca tratatul să fie prelungit informal cu încă un an, însă până miercuri președintele SUA, Donald Trump, nu a oferit un răspuns.

„Lansez un apel urgent de a nu lăsa acest instrument să expire”, a spus papa. „Este mai urgent ca oricând să înlocuim logica fricii și a neîncrederii cu o etică împărtășită, capabilă să orienteze deciziile spre binele comun”, a spus el.

Expirarea tratatului New START ar marca sfârșitul a peste o jumătate de secol de limitări impuse armelor nucleare.

Tratatul a intrat în vigoare în 2011 și a fost prelungit în 2021 cu încă cinci ani. Conform înțelegerii, Moscova și Washingtonul s-au angajat să nu desfășoare mai mult de 1550 de focoase nucleare strategice și un maximum de 700 de rachete cu rază lungă de acțiune și bombardiere.