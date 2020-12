La final de mandat, Ion Chicu transmite mulțumiri speciale „excelenței sale ex-președintele Igor Dodon” și celor 37 de deputați socialiști

În ultima sa apariție publică în calitate de premier, Ion Chicu a ținut să transmită mai multe mesaje de mulțumire, dintre care cele mai multe adresate celor 37 de deputați socialiști și „excelenței sale, Igor Dodon ex-președinte al Republicii Moldova”. Asta în timp ce în timpul întregii conferințe a criticat dur clasa politică, indiferent de culoare.

„Vreau să mulțumesc deputaților PSRM care au susținut chiar atunci când erau nepopulare când raționamentele si ispitele erau prea mari acești deputați au venit și au susținut Guvernul”, a început sesiunea de mulțumiri.

De o atenție specială s-a bucurat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon care a recunoscut anterior că este prieten de familie cu Ion Chicu.

„Mulțumiri speciale excelenței sale domnul ex-președinte Igor Dodon. Vreau să afirm cu toată sinceritatea, Guvernul țării a fost foarte mult susținut de președintelui Dodon. Dați-mi voie să-mi exprim expresia gratitudinei pentru munca dumneavoastră și suportul acordat acestui Guvern”, a spus Ion Chicu.

Cu un mesaj mai special a venit premierul și către ceilalți politicieni, făcând aluzie la deputații opoziției.

„Mulțumiri și celor care ne-au criticat constructiv, acelor le mulțumesc, și sunt cei care nu pot să le mulțumesc, cărora le doresc doar sănătate. Am văzut scene oribile în Parlament, să fie deteriorat mobilierul, este un lucru regretabil. Sper că unii deputați cu responsabilitate socială redusă își vor revedea acțiunile, se vor maturiza și chiar dacă nu este de acord cu ceea ce se propune să acționeze cu calm”, a mai adăugat premierul demisionar.

În același timp, de gratitudine din partea lui Ion Chicu s-au ales și ambasadorii acreditați la Chișinău.

„Cu toți ambasadorii am avut comunicare, dialog, nu tot a fost în spațiul mediatic. Nu poți divulga toată informația, am legat prietenii cu unii din ei. Am mulțumit multor omologi, am expediat mesaje de mulțumire. Am avut norocul să am acest suport”, spune Ion Chicu.

La final, premierul Ion Chicu a transmis mulțumiri și colegilor săi din executiv cu care a lucrat în cei peste un an de mandat.

„Mulțumesc colegilor mei miniștri. Secretarului General al Guvernului, secretarilor de stat, șefi de instituții și consilieri. Cred că-s foarte norocos și fericit că am reușit și mi-a dat Dumnezeu așa colegi cu care am putut traversa această perioadă dificila.

Ultimul mesaj al premierului demisionar a fost adresat mass-media.

„Eu știu că munciți în situații dificile, în Republica Moldova, presa este una liberă, poate să scrie ce dorește, să prezinte în titluri mai mult conținut decât în știre, știu că unii dintre voi conflictați cu redactorii care de multe ori sunt și managerii financiari, mulțumesc că aveți forța de a informa populația, cei care s-au străduit să reflecte situația așa cum este”, a încheiat Chicu.