L-ar susține din nou Mihai Ghimpu pe Vladimir Plahotniuc pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova? Răspunsul liderului PL

„N-am semnat pentru Plahotniuc și nu voi semna. Eu am semnat pentru cursul european al R. Moldova, pentru prezentul și viitorul nostru”. Astfel a răspuns Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal (PL) și candidat la funcția de parlamentar, la întrebarea adresată de Ziarul de Gardă în cadrul dezbaterii electorale de la postul de televiziune PRO TV Chișinău.

Luni seară, 15 septembrie, în timpul dezbaterilor electorale, liderul PL a fost întrebat de o reporteră a ZdG: „Pe 25 septembrie, vechiul dvs. partener politic, Vladimir Plahotniuc, ar urma să fie adus în R. Moldova. În 2016, dvs., alături de Marian Lupu, și el candidat în acest scrutin, ați propus și ulterior ați semnat pentru candidatura lui Plahotniuc la funcția de premier. Dacă ați da timpul înapoi, Mihai Ghimpu din 2025 l-ar susține din nou pe Vladimir Plahotniuc să ajungă premier?”.

Președintele liberalilor declară că știa că fostul președinte al R. Moldova, Nicolae Timofti, „nu va semna” pentru candidatura lui Plahotniuc.

„În primul rând, nu mi-a fost partener. Partidul Liberal a făcut alianță cu Partidul Democrat, Partidul Liberal Democrat din Moldova și Alianța «Moldova Noastră», dar nu cu Plahotniuc, cu Urechean, Filat și nu știu cine. În al doilea rând, pentru R. Moldova, la acel moment și acum la fel, este importantă menținerea cursului european. Partidul Liberal a făcut ceea ce trebuia să facă. Pentru noi era clar că Plahotniuc va pleca. Eu știam că președintele Timofti nu va semna pentru dânsul, dar, pentru a menține alianța, ca să continuăm cursul european, noi am făcut acest pas. Timpul a arătat. În raportul Comisiei Europene pentru oferirea statului de candidat R. Moldova a fost scris că cele mai bune reforme s-au făcut în 2016 (…). N-am semnat pentru Plahotniuc și nu voi semna. Eu am semnat pentru cursul european al R. Moldova, pentru prezentul și viitorul nostru”, a declarat Mihai Ghimpu, în timpul primei runde de dezbateri electorale de la PRO TV Chișinău.

În ianuarie 2016, Mihai Ghimpu, împreună cu Marian Lupu și Violeta Ivanov — care formau la acel moment majoritatea parlamentară — au semnat o declarație prin care îl propuneau pe fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova, în pofida faptului că președintele de atunci al țării, Nicolae Timofti, respinsese anterior această candidatură.

În total, 56 de parlamentari au semnat declarația: „Din partea celor 56 deputați care constituie majoritatea absolută parlamentară, subsemnații, Marian Lupu, Violeta Ivanov, Mihai Ghimpu, Ion Bălan, facem următoarea declarație publică:

Am luat act de reacția președintelui Nicolae Timofti cu privire la nominalizarea lui Vladimir Plahotniuc pentru funcția de prim-ministru, o candidatură înaintată și susținută de majoritatea parlamentară constituită din 56 de deputați în Parlamentul R. Moldova.

Considerăm ca fiind nefundamentate prin probe sau prin acțiuni, într-un cuvânt, neîntemeiate – motivele invocate în comunicatul de presă remis astăzi, de către Președinție. Mai mult, cu referire la hotărârea Parlamentului nr. 5 din 15 februarie 2013 la care face referire instituția prezidențială, menționăm că acest act legislativ vine ca urmare a solicitării personale a lui Vladimir Plahotniuc de demisie din funcție, în anul 2013, și ca rezultat al votului politic din Parlament. Remarcăm că referirea la hotărârea Curții Constituționale în materie de integritate nu are nicio relevanță în cazul candidatului propus de noi, fapt confirmat prin decizia Curții Constituționale nr. 10 din 18 noiembrie 2014. Ca atare, reiterăm faptul că preocupările menționate în comunicatul de presă al Președinției nu sunt susținute în baza Constituției și jurisprudenței Curții Constituționale (…). În concluzie, facem apel către președintele Nicolae Timofti să țină cont de voința exprimată de către majoritatea absolută din Parlamentul R. Moldova și să acționeze în temeiul interesului național și al Legii Supreme (…)”, se spunea în acea declarație.

În noiembrie 2020, Ghimpu susținea că ar fi votat de fapt „împotriva lui Dodon”.

„- Moderatoarea emisiunii: Dar ați dat niște voturi pentru Plahotniuc în 2016.

– Ghimpu: Nu, în 2016 am votat împotriva lui Dodon, dar nu a lui Plahotniuc, vă rog, eu de patru ani vorbesc. Semnătura a fost pentru Dodon. Ghimpu niciodată nu poate să semneze sau să voteze ca să readucă influența Rusiei în R. Moldova.

– Moderatoarea emisiunii: Dar, domnule Ghimpu, chiar și atunci existau alternative.

– Ghimpu: Eu atunci aș fi semnat și pentru Dochin. Era la noi în Colonița un cioban de oi. Îi spunea Dochin. Dumnezeu să-l ierte”, afirma Mihai Ghimpu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune TV8.

Pe 28 septembrie, în R. Moldova vor avea loc alegeri parlamentare.