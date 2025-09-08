Kremlinul afirmă că sancțiunile nu vor forța niciodată Rusia să-și schimbe cursul

Kremlinul a declarat luni, 8 septembrie, că nicio sancțiune nu va forța Rusia să-și schimbe cursul în războiul din Ucraina. Declarațiile au fost făcute la câteva ore după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au indicat că iau în considerare restricții economice suplimentare, notează Reuters.

Occidentul a impus zeci de mii de sancțiuni Rusiei pentru războiul de trei ani și jumătate din Ucraina și anexarea Crimeei în 2014, în încercarea de a afecta economia Rusiei de 2,2 trilioane de dolari și de a submina sprijinul pentru președintele Vladimir Putin.

Putin afirmă că economia rusă, „care a crescut mai rapid decât cea a țărilor G7 și a contrazis previziunile occidentale privind un colaps, nu în ultimul rând datorită cheltuielilor pentru efortul de război, a rezistat bine”. El a ordonat întreprinderilor și oficialilor să sfideze sancțiunile în orice mod posibil.

„Nicio sancțiune nu va putea forța Federația Rusă să-și schimbe poziția consecventă despre care președintele nostru a vorbit în repetate rânduri”, a declarat Peskov reporterului Kremlinului Alexander Iunașev.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică, 7 septembrie, că este gata să treacă la a doua fază de sancționare a Rusiei, fiind cel mai aproape de a sugera că va înăspri sancțiunile împotriva Moscovei sau a celor care cumpără petrolul acesteia.

Președintele Consiliului UE, Antonio Costa, a declarat că noile sancțiuni ale Uniunii Europene sunt coordonate îndeaproape cu SUA.

Rusia controlează o cincime din Ucraina și a lansat cel mai mare atac aerian al războiului în weekend, incendiind clădirea principală a guvernului din Kiev și ucigând cel puțin patru persoane, au declarat oficialii ucraineni. Moscova a declarat că a folosit avioane, drone, rachete și artilerie pentru a lovi fabrici de armament, aerodromuri, arsenale și infrastructura de transport utilizată de armată.