Keir Starmer declară că Donald Trump are dreptate în ce privește apărarea europeană

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că președintele american Donald Trump are dreptate când spune că țările europene trebuie să suporte o povară mai mare pentru apărarea lor colectivă, a scris duminică The New York Times, potrivit HotNews.

„Trebuie să ne gândim la apărare și securitate într-un mod mai urgent”, a afirmat Keir Starmer într-un interviu pentru ziarul american.

Referitor la Trump, Starmer a declarat: „La nivel personal, cred că avem o relație bună”.

Dar, a spus el, acțiunile liderului american, de la impunerea unei taxe vamale de 25% pentru oțelul britanic până la atacurile verbale la adresa lui Volodimir Zelenski, au generat „un grad destul de mare de dezorientare”.

Relație specială Marea Britanie – SUA este de neclintit

Spre deosebire de președintele Franței, Emmanuel Macron, sau de viitorul cancelar al Germaniei, Friedrich Merz, Starmer nu a cerut Europei să stabilească un curs independent de cel al Statelor Unite în materie de securitate. El insistă că „relația specială” este de nezdruncinat și că, în orice caz, forțele britanice și americane sunt profund interconectate (Statele Unite furnizează rachetele Trident de pe submarinele britanice).

Starmer l-a cultivat minuțios pe Trump, telefonându-i la fiecare câteva zile și prezentându-se luna trecută la Casa Albă cu o invitație semnată din partea regelui Carol al III-lea pentru o vizită de stat în Marea Britanie. Premierul a declarat că Trump i-a spus cât de mult prețuiește întâlnirile sale cu Regina Elisabeta a II-a.

Starmer încearcă să adune o coaliție internațională pentru Ucraina post război

Întrebarea imediată este dacă Marea Britanie și Europa vor juca un rol semnificativ în negocierile lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin.

Pentru a se asigura că o vor face, Starmer încearcă să adune o forță militară multinațională pe care o numește o coaliție a celor doritori. Scopul, spune el, este de a menține cerul, porturile și frontierele Ucrainei în siguranță după orice acord de pace.