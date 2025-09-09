Kaja Kallas, în Parlamentul European: „UE vrea să elimine complet importurile de gaz și petrol rusesc până în 2027”

Șefa diplomației europene a declarat, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, că Uniunea Europeană își propune să nu mai importe deloc energie din Rusia până în 2027, subliniind că reducerea dependenței de combustibili fosili rusești este o prioritate strategică la nivelul UE.



„Europa este una dintre cele mai mari piețe de desfacere pentru energia rusă. Dar nu mai este cazul. Până în 2027, sperăm că nu vom mai importa deloc gaz și petrol rusesc”, a subliniat Kaja Kallas în discursul său susținut la pupitrul democrației europene.



Aceasta a amintit că sancțiunile internaționale au privat deja Rusia de aproximativ 450 de miliarde de dolari din fondurile de război, dintre care 154 de miliarde proveneau din veniturile obținute în petrol. În plus, UE a sancționat 444 de nave ale așa numite „flote fantomă”, acuzate că alimentează în continuare mașinăria de război a Kremlinului.

Oficialul european a subliniat și sprijinul constant și semnificativ al UE pentru apărarea ucraineană: aproape 169 de miliarde de euro de la începutul războiului pe scară largă, din 2022, dintre care 63 de miliarde de euro în sprijin militar. De asemenea, statele europene au livrat 80% din obiectivul comun de 2 milioane de cartușe: „Ne propunem să atingem 100% până în octombrie”, a mai punctat Înaltul Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.

În încheiere, înaltul oficial european a avertizat că „Putin nu are niciun interes în pace și nu va opri războiul până când nu va fi forțat să o facă”, pledând astfel pentru intensificarea presiunilor asupra Moscovei și pentru menținerea și intensificarea sprijinului internațional în favoarea Kievului.