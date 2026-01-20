Judecătorul Ion Rusu a promovat evaluarea externă. Raportul a fost trimis către CSM

Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Drochia, judecătorul Ion Rusu, a promovat evaluarea externă realizată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, anunță marți, 20 ianuarie, Comisia. Conform concluziilor raportului transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecătorul întrunește criteriile de integritate etică și financiară, iar Comisia recomandă promovarea evaluării externe în cazul acestuia.

Judecătorul Ion Rusu a fost supus evaluării în virtutea funcțiilor de conducere deținute în ultimii cinci ani, conform Legii 252/2023.

Procedura a început în luna mai 2025, când judecătorul a fost notificat despre începerea verificărilor.

Astfel, în cadrul evaluării, judecătorul a răspuns la mai multe runde de întrebări referitoare la posibile dubii de integritate identificate preliminar de Comisie.

„Aceste aspecte au fost clarificate pe parcursul procedurii, inclusiv în cadrul audierii publice la care judecătorul a acceptat să participe. Audierea a avut loc în decembrie anul trecut, iar o parte a acesteia s-a desfășurat în ședință închisă, la cererea judecătorului, aprobată de membrii Completului de evaluare”, a adăugat Comisia.

La finalul ședinței, Rusu a declarat că are „respect” pentru toți magistrații care au decis să participe la evaluarea externă a integrității, „indiferent de rezultat”.

Potrivit magistrat.md, Ion Rusu și-a început activitatea în 2005 fiind judecător la Judectăria Drochia. În 2010 a fost numit prin decretul președintelui în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă. În 2021 a fost desemnat pentru exercitarea interimatului funcţiei de vicepreşedinte al Judecătoriei Drochia.