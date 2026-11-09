Japonia va acorda un împrumut de aproape 1 miliard de lei pentru modernizarea sectorului agricol. „Ne dorim să consolidăm în continuare acest parteneriat”

Japonia va acorda un împrumut de circa 980 de milioane de lei pentru împlementarea proiectului „Modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole”. Astăzi, 9 noiembrie, ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi, și ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Takeuchi Kazuyuki, au semnat Acordul, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea împrumutului, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Potrivit sursei citate, proiectul va facilita accesul producătorilor agricoli, în special al întreprinderilor mici și mijlocii, la tehnică și echipamente moderne, contribuind la creșterea productivității, reducerea costurilor de producție și sporirea competitivității sectorului agricol.

„Japonia este un partener de încredere al Republicii Moldova, iar sprijinul oferit de-a lungul anilor se reflectă în proiecte concrete, cu impact direct asupra dezvoltării țării noastre. Prin acest acord, facem un nou pas în modernizarea agriculturii, oferind fermierilor acces la tehnologii și echipamente performante. Apreciem contribuția constantă a Japoniei și ne dorim să consolidăm în continuare acest parteneriat, în beneficiul cetățenilor noștri”, a declarat viceprim-ministrul Mihai Popșoi.

MAE scrie că semnarea acordului reconfirmă relațiile de prietenie și parteneriat dintre Republica Moldova și Japonia, precum și angajamentul comun de a aprofunda cooperarea bilaterală în domenii prioritare pentru dezvoltarea durabilă a țării.