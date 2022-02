Italia va susține excluderea Rusiei din SWIFT, afirmă diplomația ucraineană

Italia va susține excluderea Rusiei din sistemul SWIFT, ce facilitează transferurile de bani între băncile din țări diferite. Anunțul a fost făcut pe Twitter de ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, după o discuție cu omologul său italian, Luigi Di Maio.

„Am discutat cu omologul meu italian @luigidimaio. Solidaritate deplină cu Ucraina. Colegul meu m-a asigurat că Italia va sprijini excluderea Rusiei din SWIFT”, se arată în mesajul șefului diplomației ucrainene.

Dmytri Kuleba a discutat astăzi și cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken despre necesitatea „de a folosi toată influența SUA asupra unor țări europene ezitante pentru a exclude Rusia din sistemul SWIFT. Am discutat, de asemenea, despre furnizarea suplimentară de arme defensive către Ucraina”, nota Kuleba.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) este un conglomerat bancar fondat sub umbrela unei cooperative belgiene, fondată în 1973 de 239 de bănci din 15 țări. În trecut, Swift a rezistat apelurilor de a impune interdicții anumitor țări, descriindu-se ca fiind o instituție neutră.

În calitate de societate de tip cooperativă conform legislației belgiene, SWIFT este deținută de instituțiile financiare membre.

Băncile fondatoare s-au reunit pentru a rezolva o problemă comună: cum să poată transfera bani mai ușor între băncile din țări diferite, plăți de asemenea făcute în monede diferite.

Invazia recentă a Ucrainei de către Rusia a intensificat presiunea pentru sancţiuni economice mai dure asupra Moscovei, inclusiv posibila excludere a ţării din sistemul SWIFT. Deocamdată, Uniunea Europeană a aprobat sancțiuni „masive” împotriva Rusiei fără a ajunge însă până la a exclude țara din sistemul Swift. Împotrivă se pronunțaseră Italia și Germania.

