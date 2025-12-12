„Istorie pentru boxul din R. Moldova”. Pentru prima dată un moldovean a cucerit o medalie la Campionatul Mondial de box, rezervat seniorilor

„Istorie pentru boxul din R. Moldova”. Așa a numit Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale performanța boxerului Alexandru Paraschiv, care a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Dubai și a devenit astfel primul boxer moldovean premiant la un Campionat Mondial rezervat seniorilor.

Sportivul a obținut trei victorii în categoria de greutate 67 kg, fiind învins de campionul olimpic de la Paris, uzbekul Asadkhuja Muydinkhujaev.

„Chiar dacă la trimis la podea, încă din debutul duelului pe Asadkhoja Muydinkhujaev din Uzbekistan, arbitrii au dat la final câștig de cauză campionului mondial și olimpic, iar Alexandru s-a ales cu medalia de bronz”, a notat Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.

Alți doi boxeri moldoveni, Vasile Cebotari și Andrei Zaplitnîi s-au clasat pe locurile 5 în categoriile lor de greutate.