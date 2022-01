Istoria unei scrisori: de la Ministerul Muncii la Președinție, apoi la ZdG: „Pensionarii bogați devin mai bogați, iar săracii rămân tot săraci”

Alexandra Cucu, de 82 de ani, fostă profesoară de matematică, consideră că coeficientul de 3,86%, cel de care se ține cont la indexarea pensiilor de două ori pe an, este discriminatoriu. A calculat, a cântărit, a făcut comparație, după care a cerut explicații de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, apoi de la Președinție, dar a simțit că nu este înțeleasă. „Nu-mi mai rămâne nimic de făcut decât să merg la Ziarul de Gardă. Jurnaliștii vor publica scrisoarea în ziar și mi se vor alătura mai mulți pensionari. Și poate așa se și schimbă ceva până la următoarea indexare din aprilie”, și-a zis pensionara.

A trimis scrisoarea către Guvern, dând exemplu chiar propria pensie.

„Ce poți face cu acești 77 de lei? Nu-ți ajunge nici pentru o cutie de medicamente”

„Eu am o pensie de 2000 de lei. La acea indexare de 3,86% am primit 77 de lei și 20 de bani. Ce poți face cu acești 77 de lei? Nu-ți ajunge nici pentru o cutie de medicamente, nu tocmai să folosești banii la plata facturilor. Pe când cei care au o pensie de 20 de mii de lei, mai primesc 772 de lei la indexare. Iată 772 de lei înseamnă ceva, înseamnă un ajutor, dar la pensiile mici nu e un ajutor deloc”, a scris Alexandra Cucu și a trimis scrisoarea către Guvern.

Muncind o viață în calitate de profesoară de matematică, pasiunea pentru jocul cifrelor nu a părăsit-o nici acum.

„Indexarea să nu se facă în același număr de procente, ci suma să fie aceeași”

„La o pensie de 40 de mii de lei indexarea constituie 1544 de lei. La o pensie de 100 de mii de lei, te alegi cu o indexare de 3860 de lei – mai mult decât o pensie de-a noastră, vă dați seama. Dar am mai auzit că la noi se dau și pensii de 180 de mii de lei, mai ales celor din Parlament (informația nu este adevărată, n.r.)… Păi, la așa pensie are și o indexare de 6948 de lei, cât trei pensii de-ale noastre”, arată calculele bătrânei.

„Eu am propus ca indexarea să nu se facă în același număr de procente, ci suma să fie aceeași. Și asta nu e doar vocea mea, ci a tuturor pensionarilor nemulțumiți”, spune pensionara.

Răspunsul primit de la Guvern a nemulțumit-o și mai mult.

„Mi-a venit răspuns de trei rânduri, care nici nu poate fi numit răspuns. Scria că petiția mea ar conține date personale și ei (reprezentanții Guvernului) nu au voie să publice date personale, căci aceasta se pedepsește conform legii. Și chiar m-am revoltat. De parcă eu am cerut să publicați ceva date personale, eu doar am scris despre durerea noastră comună – a pensionarilor”, povestește Alexandra Cucu.

Răspunsul venit de la Guvern l-a expediat către Președinție și abia atunci reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale au venit cu un răspuns explicativ.

„Pensiile se indexează în dependență de inflație. Inflația e pentru toți aceeași”

„Pensiile se indexează în dependență de inflație. Inflația e pentru toți aceeași. De exemplu, pentru o sticlă cu ulei toți plătim același preț – 40 de lei. Numai că cel care a primit doar 70 de lei la indexare, pentru el uleiul e tot scump. Așa că eu am propus să fie sume egale – dă-i omului 200, 300 de lei, cât are posibilitate statul, dar la fiecare să fie egal, pentru că toți plătesc aceleași prețuri”, propune pensionara.

„La o emisiune televizată am văzut că și Dan Perciun (președintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie) așa spunea – ca sumele să fie egale, nu procentele. Se vede că asta a ajuns la urechile lor de la mai mulți pensionari. Dar cei cu pensie mare, (de zeci de mii de lei) nici n-o să simtă că a fost indexare. Adică, dacă o să-i dea și lui 300 de lei, nu o să înțeleagă, nici nu o să simtă indexarea, zicea un socialist la aceeași emisiune”, povestește Alexandra Cucu.

Pensionara s-a interesat despre sistemul de asigurări sociale și din alte state.

În R. Moldova pensiile se indexau anterior, anual, la 1 aprilie și la 1 octombrie. Anul 2022 vine însă cu revizuirea mecanismului de indexare. „De la 1 ianuarie 2022, pensiile se vor indexa o dată pe an, la 1 aprilie, în sumă fixă. La 1 aprilie, creșterea pensiilor va rezulta din indexarea cuantumului pensiei medii cu 50% din creșterea economică reală a anului precedent. Suma fixă se stabilește de către Guvern”, preciza anterior Marcel Spatari, ministrul Muncii și Protecției Sociale pentru ZdG.

„Am stabilit ca noul mecanism de majorare, care va fi implementat de la 1 aprilie, să genereze o creștere în sumă fixă, egală pentru toți”

„Indexarea e un instrument de protejare a valorii de cumpărare, iar inflația afectează toate pensiile. Astea fiind spuse, consider că un mecanism de indexare diferențiată ar fi binevenit. Am discutat de mai multe ori în echipă referitor la acest subiect, însă încă nu avem un consens. Între timp, am stabilit ca noul mecanism de majorare, care va fi implementat de la 1 aprilie, să genereze o creștere în sumă fixă, egală pentru toți… Nu indexarea, ci majorarea pensiei va fi oferită în sumă fixă. Mecanismul va fi aplicat din aprilie”.