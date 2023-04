Israelul, atacat de zeci de rachete lansate de către Liban

Zeci de rachete au fost lansate joi, 6 aprilie, din Liban în Israel, a declarat armata israeliană. Atacurile au loc în contextul tensiunilor legate de raidurile poliției israeliene efectuate la moscheea al-Aqsa din Ierusalim, transmite CNN.

Aproximativ 34 de rachete au fost lansate de pe teritoriul libanez pe teritoriul statului israelian, au declarat Forțele de Apărare Israeliene, majoritatea fiind interceptate, dar cinci aterizând totuși în Israel. Drept urmare, Israelul și-a închis spațiul aerian.



Videoclipurile postate pe rețelele de socializare au arătat rachete care străbat cerul deasupra nordului Israelului și sunetele exploziilor în depărtare.

