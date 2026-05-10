Iran a transmis răspunsul la propunerea SUA pentru oprirea războiului

Iranul și-a trimis răspunsul la propunerea SUA de a începe discuțiile de pace pentru a pune capăt războiului, a relatat duminică agenția de știri IRNA, controlată de statul irnian, după ce două portavioane au fost autorizate să treacă prin strâmtoarea Ormuz, aflată sub blocaj, transmite Reuters. Potrivit sursei citate, răspunsul la propunerea SUA de a pune capăt luptelor înainte de a începe discuțiile asupra unor probleme mai controversate, inclusiv programul nuclear al Iranului, a fost trimis către Pakistan, care mediază. Nu au fost oferite alte detalii.

După aproximativ 48 de ore de calm relativ în urma ciocnirilor sporadice de săptămâna trecută, drone ostile au fost detectate duminică deasupra mai multor țări din Golf, subliniind amenințarea cu care se confruntă încă regiunea, în ciuda unui armistițiu de o lună, notează Reuters. Totuși, transportatorul Al Kharaitiyat, operat de QatarEnergy, a trecut în siguranță prin strâmtoare și se îndrepta spre portul Qasim din Pakistan, conform datelor de la firma de analiză maritimă Kpler, fiind prima navă qatareză care transportă gaze naturale lichefiate și care traversează strâmtoarea de când SUA și Israelul au început războiul pe 28 februarie.

Surse citate de Reuters au declarat anterior că trecerea navei, care a oferit o oarecare ușurare Pakistanului după un val de pene de curent cauzate de oprirea importurilor vitale de gaze, a fost aprobat de Iran pentru a consolida încrederea Qatarului și Pakistanului, ambii mediatori în război.

În plus, un vrachier sub pavilion panamez care se îndrepta spre Brazilia și care încercase anterior să tranziteze strâmtoarea pe 4 mai, a trecut prin strâmtoare folosind o rută desemnată de forțele armate iraniene, a relatat duminică agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim.