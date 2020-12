Ion Chicu acuză România de „imixtiune în treburile interne ale Republicii Moldova”, iar vizita lui Iohannis a fost „una politică și fără conținut”

La final de mandat, cu o zi înainte să plece din Casa Guvernului, premierul demisionar Ion Chicu a lansat mai multe acuzații la adresa României pe care o acuză de imixtiune în treburile interne ale Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute la o emisiune la TVR Moldova.

Chiar dacă mulțumește Bucureștiului pentru sprijinul pe care îl oferă, Chicu spune că relațiile dintre cele două state se dezvoltă indiferent de pozițiile politice de pe ambele maluri ale Prutului. În același timp, Ion Chicu spune că recenta vizită la Chișinău a Președintelui Klaus Iohannis a fost una politică și fără conținut.

Pe durata mandatului său, Ion Chicu, cel care deține cetățenia română, nu a avut parte de nicio întrevedere cu omologul său de la București și nici nu a vizitat România. Asta în timp ce a avut cel puțin 2 întrevederi cu omologii săi de la Moscova în perioada mandatului său: Dmitri Medvedev și Mihail Mișustin. Întrebat care este motivul, premierul demisionar crede că a fost unul politic.

”Nu am avut pe durata mandatului întrevederi cu partea română decât vizita dlui ministru Aurescu la Chișinău. Nu au avut loc aceste întrevederi în primul rând din cauza poziției guvernului României și autorităților României pentru că au fost așa, foarte clar angajate politic, dar totodată, dialogul a fost păstrat, s-a discutat. Eu cred că nu au fost probleme în această privință.

Cu toate acestea, spune Chicu, recunoaște suportul pe care România la oferit Republicii Moldova.

„Ce sunt bucuros și vreau să mulțumesc autorităților României și Guvernului României pentru suportul pe care l-am avut indiferent de relațiile, să zicem, pe plan guvernamental. Am fost tratați ca frați și vreau să mulțumesc încă o dată poporului român pentru suportul, ajutorul în perioadă dificilă, dar politica, din păcate a Guvernului precedent a României a fost în capul mesei în relațiile cu Guvernul țării de aceea nu a fost această întrevedere”, a explicat premierul demisionar.

Ion Chicu dă vina pe politica de la București și crede că indiferent de pozițiile politicienilor de pe cele două maluri ale Prutului, „prietenia, frăția între Republica Moldova și România (…) este un proces ireversibil”. Legat de recenta vizita lui Klaus Iohannis de la Chișinău, Ion Chicu nu a fost impresionat de aceasta, numind-o una politică și fără conținut.

„Nu pot să spun că am fost ignorat, dar puteți să numărați câte declarații din astea care într-un limbaj diplomatic, nu-și au locul: guvern temporar de la Chișinău, vremelnic, știți ce declarații făcea fostul prim-ministru, noi bineînțeles le-am trecut cu vederea, pentru că pentru noi contează poporul, nu cei ca mine care au venit pentru un an în fruntea Guvernului sau ca dl Ludovic Orban care a venit și el pentru un an. Asta mai puțin interesează și noi ar trebui în general să lăsăm opiniile politicienilor de pe ambele maluri ale Prutului pentru că poporul în așa mod consolidează relațiile că nu depinde dintre relațiile dintre Guverne: prietenia, frăția între Republica Moldova și România nu mai este ceva ce depinde de politicieni, este un proces ireversibil și trebuie să ne felicităm cu acest lucru. De aceea în cadrul acelei vizite, nu a fost solicitată întrevedere, ne-am așteptat la aceasta, cu atât mai mult că a fost tot o vizită politică, ea nu prea a avut conținut, a fost așa un semnal de susținere pentru care mulțumim bineînțeles președintelui României”, a încheiat Chicu.