Ion Ceban, despre reorganizările din Primăria Chișinău: „Despre modificările viitoare voi informa personal în cel mai scurt timp”

Ion Ceban, primarul capitalei și liderul partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a venit cu primele precizări după ce în Primăria Municipiului Chișinău au avut loc o serie de demiteri, Primăria anunțând o „reorganizare internă”. Astăzi, 6 octombrie, primarul capitalei a menționat că viitoarele modificări le va anunța personal.

Primarul capitalei, Ion Ceban a făcut o declarație publică în urma demiterilor care au avut loc la Primăria Chișinău săptămâna trecută, după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cinci membri din echipa edilului Ion Ceban au plecat de la Primăria municipiului Chișinău, iar reprezentanții instituției au spus că schimbările „țin de atribuțiile primarului general și de procesele interne de reorganizare”.

Precizările făcute de Ion Ceban au avut loc în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău din 6 octombrie.

„După cum am menționat și săptămâna trecută, au fost inițiate mai multe procese interne de reorganizare iar acest lucru este până la urmă o etapă firească. (…) Despre eventualele modificări viitoare sau repoziționări voi informa personal în cel mai scurt timp. Primăria Chișinău este un organism viu, iar schimbările care au loc sunt în fiecare organizație care se dezvoltă, care activează, care muncește”, a spus Ion Ceban.

Pe 30 septembrie, Ion Ceban a anunțat că din echipă s-au retras șefa Cabinetului primarului general Elena Panuș și comunicatoarea Nataliei Ixari. Acesta le-a mulțumit pentru „dedicație și implicare în toți acești ani” și a anunțat că vor fi înlocuite de Tatiana Oboroc și Ludmila Corduneanu.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Natalia Ixari a scris că „orice început frumos are un sfârșit”.

Peste alte câteva ore, tot pe 30 septembrie, primarul general i-a mulțumit pentru „implicare” și juristului Andrei Oțel, președinte al Organizației de Tineret al Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN). În același mesaj, Ion Ceban l-a menționat și pe Igor Gîrlea, administratorul interimar al Regiei „Autosalubritate”.

Pe 3 octombrie, în presă au apărut informații despre demisia șefului Direcției asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, dar și a pretorei sectorului Botanica, Diana Guba.

Într-un comunicat emis de Primărie, autoritățile publice locale au declarat că informațiile despre demisia pretorei Diana Guba sunt false: „Îndemnăm reprezentanții mass-media să trateze cu responsabilitate aceste subiecte și să evite interpretările speculative”.