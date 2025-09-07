INVESTIGATORIA S-a stricat ferma de trolli: cum au dat conturile românești replici în limba rusă

„Un cont online nu este în stare să vă modifice felul de a gândi. Problema e că mai multe conturi de același fel pot crea împreună și în masă un surogat de normalitate” – explica Peter Pomeratsev logica primară a existenței fermelor de trolli. Jurnaliștii de la Investigatoria România au demonstrat cum acționează o fermă de troli pentru a crește vizibilitatea unor teme la nivel public și cum se desfășoară procesul de propagare a ideilor otrăvitoare pe internet.

Aceștia au remarcat cât de adaptabile sunt fermele de trolli și cum își schimbă ele obiectivul între România și R. Moldova. Una dintre aceste ferme a uitat să schimbe numele utilizatorilor și a scos la lumină o avalanșă de conturi create în și pentru România, care au comentat zilele trecute, într-o rusă perfectă, unei intervenții publice a unui politician pro-rus din R. Moldova.

În mod autentic, ai tendința să susții niște idei extremiste, dacă oamenii din jurul tău le condamnă în mod covârșitor, le vei îngropa și tu în suita de gânduri discrete pe care nu le împărtășim lumii. Dar, dacă cei din jurul tău par a fi, dintr-o dată, susținătorii unor astfel de idei, atunci și tu le vei considera legitime pe ale tale și le vei striga în toate cele patru zări. Perfect convins de faptul că tu ai dreptate. Dar dacă cei din jurul tău, cei care strigă la unison cu ideile tale extremiste, nu sunt, de fapt, oameni reali, ci niște conturi programate de cineva care nu la binele tău se gândește? Ce te faci atunci?

Pe 2 septembrie, un politician din R. Moldova lansa o intervenție live pe rețeaua de socializare Facebook. Este vorba despre fostul primar al orașului Bălți, Renato Usatîi, care acum candidează în alegerile parlamentare din 28 septembrie din partea Partidului Nostru, fiind cap de listă.

Dar nu putem să nu remarcăm faptul că Usatîi este una dintre figurile controversate din R. Moldova, fiind mai degrabă considerat un agent al Kremlinului în politica țării vecine. El a boicotat referendumul pentru modificarea constituției în sensul drumului European al R. Moldova, spunând că pentru el, a nu susține drumul european e o „decizie personală”, remarcă Investigatoria.

Ei bine, pe 2 septembrie, Usatîi are această intervenție live pe Facebook:

„Voi vorbi în limba rusă, ca să mă înțeleagă toți cei din blocul din care mi-a venit astăzi oferta, de asta mă iertați, nu vă supărați, tot timpul am vorbit si-am să vorbesc frumos, dar astăzi o să încep în rusă ca să mă-nțeleagă toți acolo și după asta o să vorbesc în limba de stat. Vă mulțumesc!”, a spus Usatîi.

În primele câteva minute de la debutul intervenției live, câteva zeci de conturi cu nume românești au început să posteze comentarii incluzând un videoclip scurt în care Samatha Power, prezentată drept „fostă șefă a USAID”, ar fi spus că alocă milioane de dolari pentru victoria Maiei Sandu, lucru care avea drept scop generarea unei reacții de revoltă din partea celor care urmăreau intervenția live a politicianului Usatîi. Conturile de comentaci poartă nume românești și, cu toate acestea, postează comentarii în limba rusă, însoțite de același videoclip.

Ceea ce indică faptul că vorbim despre o fermă de trolli care până acum a acționat la nivelul României și a fost gândită spre a influența situația politică din România. Acum, însă, e nevoie de ea în R. Moldova. Așa că ferma a fost mutată în noua zona georgrafică, fără a se fi modificat în prealabil numele utilizatorilor, poate și pentru că procesul de schimbare a numelor pe Facebook nu e unul care se poate petrece ori de câte ori se schimbă centrul de interes al unei ferme de troli. În primele minute ale live-ului respectiv, toate comentariile par a fi de același fel și par a veni din aceeași direcție ideologică și propagadistică, a sesizat Investigatoria.

Ulterior, aceste mesaje au fost șterse în bloc. Mesajul general al acestor boți români vorbitori de limbă rusă este acela că „țara e în haos, dar pe cineva îl înteresează nunțile străine”. Ce înseamnă „nunta străină”? Ei bine, cu câteva ore înainte de acest live al lui Usatîi, oameni din apropierea lui au invocat public posibilitatea ca acesta să facă o coaliție politică, numind această alianță „nunta străină”. Termenul a fost preluat de boți și adaptat instantaneu, ceea ce arată viteza cu care aceste ferme de troli pot interveni în creșterea sau propagarea unei teme în spațiul public.

Mai multe detalii puteți citi aici: INVESTIGATORIA.

VIDEO/ Armata digitală a Kremlinului. Investigație sub acoperire. „Se plătește, hai să vă spun, se plătește direct de la Moscova” – Ziarul de Gardă

După ce Rusia a cumpărat, prin rețeaua coordonată de Ilan Șor, voturile a zeci de mii de cetățeni la alegerile prezidențiale și referendumul din toamna anului 2024, fără a reuși să le deturneze, gruparea nu și-a oprit activitatea. Dimpotrivă. Pregătirile pentru alegerile parlamentare din 2025 au început imediat după cel de-al doilea tur al prezidențialelor.

Ziarul de Gardă a documentat, din nou sub acoperire, activitățile rețelei, de această dată din mediul online. În această investigație vă arătăm, pas cu pas, cum s-a format, cum s-a extins și cum s-a consolidat o adevărată fermă de trolli, coordonată direct de la Moscova, ce narațiuni răspândește, pe cine promovează și pe cine atacă.