Investigație TV Nord: Eficiență pe hârtie, deficiențe în realitate. Cum a fost reabilitat liceul „Dimitrie Cantemir” din Bălți din bani europeni

Inaugurat cu fast, discursuri oficiale și promisiuni despre viitorul eficient al educației, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți a fost prezentat ca un exemplu de succes al investițiilor europene în Republica Moldova. În spatele declarațiilor însă, se ascund lucrări neterminate, neconformități tehnice și un sistem fotovoltaic care nu funcționează nici la doi ani de la darea în exploatare.

Proiectul „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” a costat 24 de milioane de lei, la care Primăria municipiului Bălți a adăugat încă 4,6 milioane pentru lucrări interioare. Firma SRL Sarco Engineering, fondată și administrată de Mihail Stratan, a câștigat licitația, dar nu a dus proiectul la bun sfârșit.

MIHAIL STRATAN, administratorul SRL „Sarco Engineering”: „Lucrările la Liceul Dimitrie Cantemir au fost executate de către compania Sarco Engineering în proporție de circa 80%. Am făcut izolarea termică, acoperișul, tâmplăria, sistemul de ventilare. Am plecat să zic nu în cel mai frumos mod, contractul a fost întrerupt de către ADR Nord, la inițiativa lor. Suntem în litigiu la momentul de față, suntem la Curtea de Apel Nord și sperăm să avem câștigă cauză.”

Stratan spune că, în 2022, Guvernul a permis ajustarea prețurilor contractelor publice, din cauza inflației, respectiv SRL „Sarco Engineering” a cerut o majorare de 800 de mii de lei peste suma finală de 3,9 milioane, dar ADR Nord a refuzat.

MIHAIL STRATAN, administratorul SRL „Sarco Engineering”: „Ne-am propus să venim și noi cu o solicitare către ADR Nord, am primit un refuz din partea lor. Prețul cu care a fost contractat volumul rămas, practic sunt dacă nu duble sau chiar triple la cei ce am solicitat noi ca și majorare și acesta ne-a făcut așa, ne-a mirat foarte mult.”

SRL „Sarco Engineering”a intrat în insolvență, iar ADR Nord a rămas cu o datorie de aproximativ 3 milioane de lei față de această firmă.

11 mai 2023, ADR Nord semnează un nou contract, de 5,9 milioane de lei, o sumă care depășește cu un milion și 200 de mii de lei, suma solicitată de către SRL „Sarco Engineering”. Firma contractată este SRL „Am Sisteme”, administrată de Andrei Mereacre. ADR Nord nu a făcut o licitație publică, ci a semnat un contract de antrepriză, adică lucrările au fost executate direct, în schimbul unui preț stabilit între părți. SRL „Am Sisteme” finalizează lucrările, iar ADR Nord le recepționează fără obiecții.

În decembrie 2024, Direcția Învățământ, Tineret și Sport din Bălți cere un audit energetic. După patru luni de verificări, auditul a scos la iveală mai multe neconformități tehnice în lucrările efectuate.

Echipa TV Nord a intrat în posesia raportului de audit. Pe imaginile foto surprinse de experți se vede că la instalarea unor porțiuni de acoperiș s-au folosit materiale nepotrivite. Folie de metal, diferită de cea a acoperișului în sine, ceea ce spune că a fost adăugată ulterior, însă cu un diametru mai mic decât cel necesar acestei porțiuni, sau această instalație paratrăsnet, care a afectat acoperișul pe porțiunea dată.

Totodată experții mai enumeră: probleme la anveloparea clădirii, care duce la deteriorarea stratului izolator, deficiențe în funcționarea sistemului de ventilare al clădirii, nereguli la automatizare și întreținerea sistemului de încălzire, lucru care duce la destabilizarea confortului interior și echilibrarea termică, iar sistemului fotovoltaic care urma să fie unul funcțional și să aducă economii substanțiale la factura de energie electrică nici nu a fost pus în funcțiune.

De audit s-au ocupat două companii, una din Republica Moldova și alta din România. Am luat legătura cu reprezentantul companiei moldovenești pentru a afla mai multe detalii despre felul în care s-a desfășurat acest audit, însă nu ne-a oferit detalii, comunicându-ne că există o clauză de confidențialitate în contractul semnat cu Direcția Învățământ, Tineret și Sport din Bălți.

Alexandru Roșca, șef secție Învățământ Preșcolar, Primar, Gimnazial și Liceal din cadrul Direcției, spune de ce a fost nevoie de acest audit.

ALEXANDRU ROȘCA, șef secție Învățământ Preșcolar, Primar, Gimnazial și Liceal Bălți: „Auditul a fost important de a fi realizat pentru a stabili cât de eficiente au fost lucrările realizate și pentru a realiza durabilitatea acestui proiect. A fost organizată o ședință comună cu toți agenții economici care au participat la construcția și renovarea Liceului. Le-au fost înaintate aceste neajunsuri și în scurt timp agenții economici urmează să înlăture aceste neajunsuri.”

Pe 17 septembrie 2025, Direcția Învățământ Bălți a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informații despre sistemul fotovoltaic al liceului. Într-un răspuns se arată că la ANRE nu s-a înregistrat nici o cerere privind eliberarea actului de corespundere al centralei fotovoltaice din posesia Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Bălți. La fel, ANRE specifică că declarația executantului conțin date eronate privind numărul și puterea modulelor fotovoltaice. Directoarea instituției, Angela Murzac, confirmă constatările auditului, dar le numește „neînțelegeri”.

ANGELA MURZAC, manager L.T. „Dimitrie Cantemir”: „În urma realizării acestui audit, s-au realizat niște, haideți să zicem, neînțelegeri. Mai degrabă, pentru că noi, pe parcursul realizării proiectului, am avut două firme de construcții care au realizat proiectul. De fapt, e vorba mai mult de electricitate. Am să deschid parantezele pentru că nu poate fi dată electricitatea pe părți. Adică a trebuit dată în exploatare, unanim, pe toată clădirea. Și, sigur că, și este vorba de bateriile solare care nici ele nu pot fi realizate pentru că nu s-a finalizat. Deci, nu s-a făcut până la final.”

Reporterii TV Nord au încercar să afle dacă cele două firme care au executat lucrările în cadrul acestui proiect vor accepta să înlăturile neregulile. Mihail Stratan, administratorul SRL Sarco Engineering, a spus că va înlătura doar neregulile identificate în blocul alimentar, restul țin de celălalt antreprenor. Au mers la adresa unde își are oficiul SRL „Am Sisteme”, angajații au spus că directorul nu este pe loc, iar la numerele de contact, pe care le-au găsit, le-a răspuns o persoană care a spus că va anunța directorul să revină cu un apel în cel mai scurt timp, însă până la momentul publicării materialului Andrei Mereacre nu a luat legătura cu jurnaliștii TV Nord.

După mai multe solicitări din partea redacției TV Nord, ADR Nord le-a oferit un răspuns în scris în care stipulează că a contractat un alt agent economic pentru a finaliza lucrările pentru a nu admite stoparea lucrărilor din cauza insolvabilității companiei SRL Sarco Engineerig, iar la întrebarea de ce nu au făcut o licitație publică, au menționat că procedura de contractare a noului agent economic a fost executată în conformitate cu regulile UE. Cât privește recepționarea lucrărilor care ulterior sau dovedit a fi cu abateri, reprezentanții agenției spun că pentru a se asigura de calitatea lucrărilor au solicitat de la Inspectoratul Național de Supraveghere Теhniсă să emită o concluzie. În cazul stației fotovoltaice, ADR spune că obligațiunea de a o pune în funcțiune, i-ar aparține beneficiarului, adică Primărieii Municipiului Bălți.

Proiectul „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți” a fost finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ADR Nord și GIZ Moldova, în cadrul programului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale”. ADR Nord a fost și instituția care a recepționat lucrările finale, care au costat aproximativ 24 milioane lei, iar Primăria municipiului Bălți a mai contribuit cu 4,6 milioane de lei pentru reabilitarea interioară a instituției de învățământ.