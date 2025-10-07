Investigație CU SENS: Pionul lui Șor, în echipa lui Costiuc

Un tânăr de 21 de ani pe care jurnaliștii de la CU SENS l-au remarcat în preajma membrilor partidul „Renaștere”, afiliat politicianului fugar la Moscova, Ilan Șor, apare și în echipa partidului „Democrația Acasă”, în frunte cu Vasile Costiuc. Ultima dată, a fost observat la sediul PPDA, după miezul nopții. Se bucura, de rând cu ceilalți membri ai echipei lui Costiuc, de rezultatele scrutinului din 28 septembrie 2025.

Anterior, tânărul a putut fi întâlnit la protestele în susținerea Evgheniei Guțul, organizate de simpatizanții lui Șor. A fost și la aeroport, pentru a-i însoți la plecarea din țară pe diplomații ruși, declarați indezirabili, după ce SIS a dezvăluit public că Ambasada Federației Ruse l-ar fi ajutat pe Alexandr Nesterovschi, fostul deputat socialist, care a trecut la partidul „Renaștere”, să fugă de pedeapsă penală în regiunea transnistreană, potrivit investigației CU SENS.

Tânărul apare și în alte filmulețe postate de Vasile Costiuc pe rețele sociale. Până să fie observat în preajma lui Costiuc, Vadim Golubovschii părea să aibă alte preferințe politice. Jurnaliștii CU SENS l-au remarcat, în ultimul an, la evenimentele organizației de tineret „Next Generation”, afiliată partidului „Renaștere”, care este, de fapt, unul dintre succesorii fostului partid „ȘOR”, declarat neconstituțional. Apare în pozele organizației și alături de Iuri Vitneanski, membru al partidului „Renaștere”, în apartamentul căruia „Next Generation” își are adresa juridică.

Pe lângă activitățile din cadrul „Next Generation”, Vadim Golubovschii a participat și la protestele din fața judecătoriei Buiucani, în susținerea Evgheniei Guțul, care a ajuns în funcția de bașcan al Găgăuziei, în mai 2023, cu susținerea fostului partid „ȘOR”. Au avut loc mai multe ședințe de judecată, însoțite de proteste, care s-au încheiat pe 5 august 2025 cu condamnarea lui Guțul, în prima instanță, la șapte ani de închisoare pentru că, pe când era secretară în cadrul partidului „ȘOR”, a acceptat finanțarea formațiunii de un grup criminal organizat, dirijat de Ilan Șor.

La unul dintre aceste proteste, a asistat, fără să intervină, la acțiunea de intimidare a jurnaliștilor redacției CU SENS, atunci când au fost bruscați de Iuri Vitneanski și Chiril Șevțov. Precizăm că Șevțov a candidat la alegerile locale din 2023 pe lista partidului „Renaștere” la funcția de consilier al municipiului Chișinău. Reamintim că atât Iuri Vitneanski, cât și Chiril Șevțov ar fi fost instruiți la Moscova cum să incite și să confrunte forțele de ordine în timpul protestelor. Mai multe detalii – „Instruiți să facă haos”.

Liderul partidului ,,Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, pare că nu-i cunoaște prea bine pe unii membri ai echipei, care au pus umărul în campania electorală. Cel puțin asta a dat de înțeles când a fost întrebat cine este tânărul prezent până după miezul nopții la sediul partidului în ziua scrutinului.

VASILE COSTIUC, președintele partidului ,,Democrația Acasă”: A venit cu un coleg de-al nostru. Sunt doi băieți tineri. Mai este încă un băiat tânăr, Vadim. Reporter: Ce rol au ei în echipa dumneavoastră? VASILE COSTIUC, președintele partidului ,,Democrația Acasă”: Au filmat. Au filmat aceasta, vedeți că e cu telefonul în mână. Au mers de multe ori la organizații, au aderat în organizația noastră ca să constituie o organizație de tineri împreună cu mai mulți tineri. Reporter: Dumneavoastră îl cunoașteți? Care e activitatea lui? VASILE COSTIUC, președintele partidului ,,Democrația Acasă”: Nu. Știu că Vadim e de la noi, de la Durlești. Are 21 de ani, are familie, e căsătorit. Asta știu. Reporter: Dar nu cunoașteți activitatea lui? VASILE COSTIUC, președintele partidului ,,Democrația Acasă”: Activitatea lui anterioară – nu. Reporter: Domnul Costiuc, acest Vadim este un om care apare frecvent cu Iuri Vitneanski, dacă îl cunoașteți, de la partidul „Renaștere”, afiliat lui Ilan Șor. Vă arăt mai multe fotografii. VASILE COSTIUC, președintele partidului ,,Democrația Acasă”: Foarte urât. Eu cred că pentru mine e o noutate. Și e neplăcută, da. El este un om apropiat… Fiecare are drept să aibă o altă opțiune politică la un moment dat, dar era bine să cunosc toate astea, pentru că noi avem o opțiune românească categorică și nu… Acum îmi dau seama că lucrurile stau prost. Nu știu de ce trebuia să fie lângă mine oameni care au alte viziuni politice diametral opusă, pot să vă spun, pentru că eu nu sunt nimic din tot ce văd aici.

Vadim Golubovschii este, oficial, neangajat. Așa că jurnaliștii l-au căutat acasă, în orășelul Durlești, municipiul Chișinău. Ne-a spus că nu este și nici nu a fost membru al „Next Generation” și că, în prezent, nu mai ține legătura cu această organizație. Cât despre activitatea la ,,Democrația Acasă”, tânărul susține că a oferit doar servicii foto-video.