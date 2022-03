Interpreata ucraineană, Jamala, a strâns 67 de milioane de euro din concerte și ar urma să transfere banii în contul armatei

În ultimele zile, cântăreața ucraineană, Jamala, a oferit mai multe concerte în orașe din Germania și România. Pe contul sau de Instagram, câștigătoarea concursului Eurovision, în 2016, a scris că banii strânși vor fi transferați către armata ucraineană.



„Am câștigat 67 de milioane de euro pentru Ucraina. Ieri, am evoluat în finala selecției naționale pentru Eurovision 2022, în Germania, iar astăzi, o voi face și în România”, spune interpreta pe contul de Instagram.



Jamala a mai adăugat că în timpul concertelor publicul va trimite SMS-uri contra plată, iar banii strânși vor fi transferați către armata ucraineană.











Postările interpretei de pe Instagram.





Jamala a venit în România împreună cu cei doi copii ai săi, după un drum de patru zile cu mașina. Cântăreața le-a mulțumit grănicerilor români pe rețelele de socializare pentru tot ajutorul acordat, scrie presa din România.



„În noaptea de 24, am plecat de la Kiev cu copiii, am petrecut aproape patru zile în mașină, în popasuri spontane, fără mâncare, pentru că am plecat în satre de șoc și nimeni nu s-a gândit să ia”, a spus Jamala.



În 2016, Jamala a câștigat concursul Eurovision, cu piesa „1944”. Acest cântec evoca deportarea tătarilor din Crimeea.

Năcută în Kârgâstan, Jamala are origini tatare și armene, dar a locuit mulți ani în Crimeea. La fel ca mulți locuitori ai peninsulei, interpreta nu a fost de ani de zile în Crimeea, după ocuparea rușilor din februarie 2014. Spre deosebire de unii, intepretei nu i se interzice intrarea în peninsulă. Cu toate acestea, din motive de securitate, ea nu mai merge acolo.

Publicitate