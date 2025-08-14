Instanța e de partea lui Trump: Curtea de Apel permite reducerea masivă a ajutoarelor externe

Curtea de Apel din Washington a anulat blocajul impus de o instanță inferioară, permițând administrației Trump să reducă miliarde din finanțarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), potrivit ABC News.

Agenția este responsabilă cu administrarea programelor de ajutor extern civil, finanțând proiecte de dezvoltare, asistență umanitară și sprijin economic în peste 100 de țări.

„Curtea districtuală a greșit acordând această măsură (ordinul temporar de restricție n.r.), deoarece beneficiarii de granturi nu au un temei legal pentru a-și susține pretențiile”, a fost argumentul judecătorilor Karen Henderson și Gregory Katsas, numiți de președinții George Bush și Donald Trump, care au concluzionat că doar șeful Oficiului pentru Responsabilitate Guvernamentală are autoritatea de a intenta un proces în baza Legii privind Controlul Reținerilor Bugetare. Judecătoarea numită de Biden critică decizia colegilor

Decizia nu a abordat problema constituționalității reducerilor, ci s-a bazat pe ideea că organizațiile nonprofit care au contestat tăierile nu aveau „calitate procesuală” pentru a aduce cazul în instanță. Procesul fusese una dintre primele victorii importante pentru aceste grupuri, care s-au opus suspendării granturilor ce nu corespundeau priorităților președintelui.

Judecătoarea Florence Pan, numită de președintele Joe Biden, a formulat o opinie contrară dură, acuzându-și colegii de „acceptare tacită și facilitare a comportamentului ilegal al Executivului”, ceea ce ar „deraia sistemul atent construit de puteri echilibrate și control reciproc”, menit să prevină concentrarea excesivă a puterii într-o singură ramură a guvernului.

Liber la tăierea ajutoarelor externe

Decizia de miercuri inversează ordinul temporar de restricție emis în februarie de judecătorul federal Amir Ali, care blocase intrarea în vigoare a ordinului executiv semnat de Trump. La acea vreme, atât Curtea de Apel, cât și Curtea Supremă respinseseră solicitarea administrației de a bloca punerea în aplicare a ordinului.

Ordinul semnat în ianuarie de Donald Trump, intitulat „Reevaluarea și realinierea ajutorului extern al Statelor Unite”, a impus o pauză de 90 de zile asupra plăților din programele de ajutor extern gestionate de USAID și Departamentul de Stat. Programele considerate „ideologice” sau nealiniate obiectivelor prezidențiale urmau să fie suspendate sau anulate.



Actul a fost contestat rapid în instanță de mai multe organizații nonprofit, care au susținut că blocarea finanțărilor aprobate de Congres este ilegală și afectează grav programele umanitare în derulare, inclusiv livrarea de alimente, apă potabilă și servicii medicale în zone de criză.