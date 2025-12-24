Însoțitoarea patriarhului: de mai bine de 50 de ani, Kirill este însoțit de soția sa civilă secretă. Biserica ortodoxă interzice căsătoria monahilor

Mai bine de 50 de ani, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kirill, numele mirean – Vladimir Gundeaev, este însoțit de o femeie care locuiește în apartamentul său și care, potrivit datelor serviciului de frontieră, călătorește împreună cu patriarhul în deplasările sale în străinătate. Propagandistul Vladimir Soloviov a numit-o verișoară de gradul al treilea a ierarhului, însă, după cum a constatat Agenția „Proekt”, acest lucru nu este adevărat. Femeia respectivă deține, de asemenea, o parte din bunurile sale. Cu alte cuvinte, ea îndeplinește toate funcțiile pe care, de regulă, le îndeplinesc soțiile civile. Aceste relații, interzise de canoanele ortodoxe, durează de mai multe decenii.

Într-o zi posomorâtă, dar caldă, de 5 februarie 2019, la Baku a aterizat un luxos Airbus A318-112 Elite, o aeronavă civilă de mari dimensiuni, adaptată pentru transportul pasagerilor VIP. Avioane din această clasă sunt folosite de funcționari înalți sau de persoane foarte bogate, însă atunci la bord nu se afla, cel puțin formal, nici una, nici cealaltă categorie. Pasagerul purta o rasă lungă neagră, simbol al renunțării la bunurile pământești. Chiar și în Azerbaidjan, unde religia predominantă este islamul, oricine l-ar fi întâlnit pe acest pasager neobișnuit l-ar fi recunoscut, fără îndoială, drept patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse (BOR), Kirill, numele său laic fiind Vladimir Gundeaev. În urma lui Kirill, din avionul de afaceri a coborât o femeie.

Liderul ortodoxiei ruse, în vârstă atunci de 72 de ani, a marcat în Azerbaidjan zece ani de la întronizarea sa. Sărbătorirea a avut loc în compania concubinei sale și a unor oligarhi de origine azeră, strâns legați de Kremlin – God Nisanov și Gherman Zahariaev (cei doi sunt rude între ei și practică iudaismul).

Nisanov și Zahariaev l-au transportat pe patriarh la Baku cu avionul lor de afaceri (nu se știe dacă sunt proprietarii acestuia, însă God Nisanov și membrii familiei sale sunt cei mai frecvenți pasageri ai aeronavei cu numărul M-HHHH), iar după nouă zile l-au însoțit înapoi la Moscova. Aproape fără îndoială, aceiași oameni de afaceri au organizat, în ziua sosirii, întâlnirea patriarhului cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev. Acesta din urmă s-a arătat flatat (detalii despre întâlnire au fost relatate de presa azeră, iar partea protocolară este menționată și pe site-ul lui Aliyev) de faptul că Gundeaev a ales să-și celebreze jubileul întronizării anume în țara sa.

Numele însoțitoarei patriarhului este Lidia Leonova; ea este cea care a petrecut acele zile de februarie la Baku alături de călugărul Kirill (anterior, despre Leonova aflată la bordul avionului patriarhului a menționat fugitiv „Novaya Gazeta”).

Pentru prima dată, numele lui Leonova a apărut în presă în 2012. Atunci a izbucnit un scandal în jurul apartamentului de lux al patriarhului din celebrul „Bloc de pe malul râului” din Moscova, cu vedere spre Catedrala Hristos Mântuitorul, situat pe strada Serafimovici, nr. 2. Scandalul a fost numit în presă „cel al prafului”. Motivul a fost că apartamentul lui Gundeaev s-a umplut, la un moment dat, de praf de construcție în urma unor lucrări de renovare începute de vecinul de la etajul inferior. Vecinul considerat vinovat s-a dovedit a fi fostul ministru al sănătății, Iuri Șevcenko, o persoană deloc obișnuită. La bătrânețe, fostul ministru a devenit și el preot, iar în tinerețe i-a oferit un serviciu important viitorului președinte Vladimir Putin (a asigurat un alibi medical pentru șeful lui Putin din Primăria Sankt Petersburg, Anatoli Sobciak, în legătură cu care anchetatorii desfășurau investigații). Se pare că cei doi preoți nu au reușit să rezolve problema prafului în mod privat și, în cele din urmă, a fost depusă o plângere împotriva lui Șevcenko pentru cauzarea de daune proprietății patriarhale. În acest mod, jurnaliștii au aflat despre apartamentul patriarhului, dar și despre ceva chiar mai important. Din motive necunoscute, reclamantul în acest proces nu a fost patriarhul, ci o femeie înregistrată în apartamentul său, Leonova.

De menționat că dreptul canonic interzice patriarhului să se căsătorească sau să întrețină o relație conjugală. Astfel, Biserica a fost nevoită să găsească o modalitate de a ieși din situația creată. Din partea persoanelor apropiate Bisericii Ortodoxe Ruse au fost vehiculate diverse versiuni: ba că ar fi „soră duhovnicească”, ba „verișoară”, iar în final s-a ajuns chiar la „verișoară de gradul al treilea”. Cu misiunea „duhovnicească” de a salva reputația patriarhului a fost însărcinat propagandistul TV, Vladimir Soloviov, care a lansat versiunea „verișoarei de gradul al treilea”, invocând un presupus interviu acordat de Kirill (interviu care nu a fost niciodată difuzat). Soloviov a mai adăugat că patriarhul i-ar fi spus că el însuși nu ar fi locuit nici măcar o săptămână în apartamentul cu pricina, primit cadou de la autorități, ci că acolo ar fi locuit permanent „două verișoare de gradul al treilea” – Leonova și o altă femeie.

Aceste detalii, inventate fie de Soloviov, fie de specialiștii în PR ai Bisericii Ortodoxe Ruse, ne permit astăzi să demonstrăm că Leonova nu îi este deloc soră patriarhului. Proekt menționează că nu poate afirma că între Gundeaev și Leonova au existat relații intime. De regulă, despre această latură a vieții patriarhului BOR nici biografii lui Kirill nu oferă informații. La un moment dat, o cunoștință din perioada în care acesta locuia în Elveția își amintea că, la întrebările despre ispitele trupești, tânărul Kirill răspundea zâmbind că pentru el acestea sunt „înlocuite de dușul contrastant”. Totuși, jurnaliștii susțin cu certitudine că, dintr-un anumit motiv, Biserica Ortodoxă Rusă și propaganda de stat au mințit, ani la rând, despre femeia cea mai apropiată de patriarh.

Cu câțiva ani în urmă, arhimandritul Tihon (Zatiokin) a publicat cartea „Mărturisitorul credinței lui Hristos, preotul Vasili Gundeaev”, în care, cu ajutorul angajaților arhivelor de stat, a adunat informații detaliate despre familia patriarhului, până la străbunici. Bineînțeles, biograful patriarhului nu menționează nicio persoană cu numele Holodov (numele de fată al Lidiei Leonova).

În schimb, încă din anul 2004, pe când Gundeaev nu era încă patriarh, dar deținea deja rangul de mitropolit, revista „Ogoniok” a publicat o rubrică semnată de istoricul religiilor Aleksandr Soldatov, cu următoarea observație: „În niciuna dintre biografiile sale oficiale nu va apărea vreodată povestea cunoașterii cu Lidia Mihailovna Leonova, fiica tânără și atrăgătoare a bucătarului Comitetului regional al PCUS (Partidul Comunist al Uniunii Sovietice) din Leningrad”. În anii ’90, surorile Holodov erau înregistrate cu domiciliul în Sankt Petersburg, pe strada Odesa. Pe baza acestei adrese nu este dificil de stabilit numele tatălui lor, Mihail Holodov (1914–2001). Spre deosebire de familia Gundeaev, ale cărei generații sunt strâns legate de slujirea bisericească, tatăl surorilor Holodov era un fost țăran strămutat la Leningrad, care, la apogeul carierei sale, a devenit directorul unei cantine destinate nomenclaturii comuniste.

Revista „Ogoniok” afirma încă de atunci că pe Gundeaev și Leonova „îi legau cele mai calde relații” de aproximativ treizeci de ani (astăzi deja de peste cincizeci de ani). Proekt poate confirma că această afirmație pare să corespundă realității. În 1971, Lidia Holodova s-a căsătorit cu ucraineanul Mihail Leonov. Căsnicia însă s-a destrămat, cel mai probabil, chiar în primii ani, deși nu au divorțat niciodată oficial. Despre viața ei de mai departe se cunosc foarte puține lucruri. Se știe doar că, atunci când, în 1984, Vladimir Gundeaev a fost trimis să slujească la Smolensk, ea a mers după el. Ulterior, a locuit împreună cu el în casa patriarhului din cartierul Sereabrianîi Bor din Moscova.

Leonova locuiește oriunde locuiește patriarhul și călătorește cu acesta mai des decât oricine altcineva (singura excepție fiind medicul personal al patriarhului, care îl însoțește în toate deplasările aeriene), administrând totodată gospodăria acestuia. Demnitarii laici au adesea obiceiul de a trece pe numele soțiilor civile nu doar bunurile, ci și afacerile lor. Același rol l-a îndeplinit întotdeauna și Leonova.

Încă de la începutul anilor 2000, în aceeași revistă „Ogoniok” se atrăgea atenția asupra faptului că, la adresa de domiciliu a lui Leonova din Smolensk, erau înregistrate mai multe întreprinderi comerciale, legate într-un fel sau altul de mitropolitul Kirill. În prezent, pe numele ei este înregistrată, de exemplu, o companie de familie cu o denumire sugestivă – „Vladolid” (probabil derivată din prenumele Vladimir și Lidia). Principala activitate a firmei este administrarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Proekt a aflat că pe această companie este înregistrat în prezent un spațiu comercial de aproximativ 200 de metri pătrați într-o clădire din Sankt Petersburg, construită în anul 1874, situată pe cheiul canalului Kriukov, la colțul Podului Comercial. În aceeași clădire, tot pe numele ei este înregistrat și un apartament de 120 de metri pătrați, oferit partenerei civile a patriarhului de către un cetățean elvețian de origine iugoslavă, Aleksandr Dimitrievici. O altă posibilă explicație a denumirii companiei este faptul că partenerul juridic al lui Leonova în această afacere este Vladimir Lîpar, director al companiei „Concord”, parte a imperiului lui Evgheni Prigojin.

Pe numele Lidiei Leonova sunt înregistrate și terenuri (cu numerele 1493 și 1497), precum și o cabană în satul Sivkovo, situat peste drum de parcul „Patriot” din regiunea Moscovei, unde se află principalul templu al Forțelor Armate ale Rusiei. Această catedrală patriarhală a devenit de mult un simbol al militarismului și al contopirii Bisericii cu statul. Pe pereții ei, de exemplu, există o imagine a lui Iosif Stalin și aproape că au apărut mozaicuri cu chipurile lui Vladimir Putin, Serghei Șoigu și Valentina Matvienko. Totuși, în ultimul moment, imaginile oficialilor au fost înlăturate.

Tot pe numele Lidiei Leonova este înregistrat și un apartament în valoare de aproximativ 60 de milioane de ruble, situat într-un imobil aflat vizavi de biserica sfântului mucenic Vlasie din Moscova. Altarul principal al acestei biserici a fost sfințit personal de patriarh în această vară. Cel mai probabil însă, din apartamentul Leonovei patriarhul nu se deplasează spre această biserică, care este mai puțin cunoscută, ci spre Catedrala Hristos Mântuitorul, aflată la exact un kilometru distanță, cinci minute cu mașina. De altfel, toate automobilele familiei sunt înregistrate tot pe numele Leonova. În urmă cu 15 ani era vorba despre un Lexus RX450h, în 2013 – un BMW X3, iar în 2021 parcul auto a fost completat cu un BMW X5. Patriarhul, după cum se știe, este de mult timp un admirator al automobilelor acestui producător (de exemplu, în perioada în care slujea în Elveția, el conducea personal un BMW alb, cu care, în 1974, a fost implicat într-un accident grav).

Elena Gundeaeva cu fratele ei

Spre deosebire de miticele „verișoare de gradul al treilea”, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse are și o soră adevărată, biologică. Numele ei este Elena Gundeaeva. Parcursul ei profesional seamănă cu cel al multor rude ale demnitarilor laici: după absolvirea unor cursuri de limbi străine, aceasta s-a angajat (probabil, prin relații) în Departamentul de Relații Externe Bisericești, condus în diferite perioade de frații ei (cu un an înainte, funcția de adjunct în acest departament a fost ocupată de fratele ei, Nikolai Gundeaev, iar din 1989, timp de aproximativ două decenii, departamentul a fost condus de Vladimir Gundeaev, viitorul patriarh). Ulterior, ea a urmat cursuri de dirijor de cor (regent) la Academia Teologică din Leningrad, unde a reușit să obțină și un loc de muncă în organizarea activităților cultural-educative.

Ascensiunea sa profesională rapidă a început, previzibil, abia după încă două decenii, când fratele ei a devenit patriarh. Atunci, femeia a primit imediat o nouă funcție – a fost numită asistentă a rectorului pentru organizarea activității culturale și educative în academie, iar după câțiva ani a fost desemnată prorector pentru cultură și decan al Facultății de Arte Bisericești. Potrivit unor relatări ale angajaților sau studenților, prestația ei ca decan a lăsat mult de dorit: aceștia s-au plâns de un stil de conducere autoritar, chiar și potrivit standardele ortodoxe. În plus, studenții nemulțumiți au acuzat-o de un mod de viață amoral, susținând că șefa facultății ar fi avut un copil în afara căsătoriei (nefiind vorba doar de lipsa unei căsătorii civile, ci și a cununiei religioase).

După cum reiese din documentele studiate de Proekt, acest fapt este adevărat. Elena Gundeaeva, conform scurgerilor de informații din registrele civile, nu a fost niciodată căsătorită oficial. Totuși, la vârsta de 36 de ani, ea a avut o fiică, pe nume Raisa. În certificatul de naștere, la rubrica „tată”, este trecut un nume fictiv: „Gundeaev Ghenadi Mihailovici”. Persoana cu acest nume, potrivit bazelor de date de stat consultate de Proekt, nu a existat niciodată. Iar dacă ar fi existat, ar fi trebuit să fie un membru de familie de sânge al Elenei Gundeaeva.

Pentru a ascunde de public poveștile despre viața amoroasă a surorii patriarhului, Biserica a mobilizat toată puterea cenzurii ruse – postarea despre copilul născut în afara căsătoriei al Elenei Gundeaeva este blocată de Roskomnadzor. Proekt a descoperit că pe platforma VKontakte, pentru utilizatorii din Rusia (în timp ce prin VPN sau din alte țări postarea poate fi citită liber), în locul postării originale apare un mesaj cu textul „materialul a fost blocat pe teritoriul Rusiei la cererea Roskomnadzor 1176485-H”.

Astăzi, fiica nelegitimă a surorii patriarhului are deja 40 de ani. Aceasta a urmat exemplul mamei și lucrează alături de aceasta la catedra de dirijat a Academiei Teologice Ortodoxe din Sankt Petersburg. Raisa s-a căsătorit la rândul ei cu un cleric, schimbându-și numele în Klîkova. Soțul său a fost hirotonit diacon la scurt timp după căsătorie (din 2018 slujește la Catedrala Icoanei Vladimir a Maicii Domnului din Kronstadt). Totuși, căsătoria nepoatei patriarhului s-a destrămat – Raisa s-a împreunat ulterior cu alt bărbat.

Într-un context similar, ZdG a documentat anterior activitatea și rolul unei femei care îl însoțea pe ÎPS Vladimir (numele mirean – Cantarean), evidențiind că aceasta locuia împreună cu el, gestiona gospodăria și îl însoțea frecvent în vacanțe. Detalii despre acest subiect pot fi citite aici:

Traducere și adaptare: Olga Bulat