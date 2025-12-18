Indemnizații de 3000 de lei per ședință pentru consilierii raionali din Consiliul Raional Orhei

Indemnizația consilierilor raionali din Consiliul Raional Orhei va crește de la 1000 de lei la 3000 de lei per ședință. Majorarea a fost aprobată cadrul ședinței de pe 18 decembrie a Consiliului Raional Orhei, informează Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din cadrul Consiliului, într-un comunicat în care menționează că această decizie intervine după retragerea finanțărilor externe neoficiale asociate așa-numitelor „proiecte sociale din R. Moldova”, finanțări utilizate în scopuri politice de către gruparea Șor. Astfel, în lipsa acestor surse, presiunea financiară este transferată în prezent asupra bugetelor publice locale.

În cadrul ședinței s-a mai solicitat, la nivelul Consiliului Municipal Orhei, majorarea indemnizației consilierilor de la 1 leu la 2000 lei per ședință.

„În anul 2024, indemnizația consilierilor raionali a fost deja majorată de la 1 leu la 1000 lei, proces însoțit de multiple declarații publice, manipulări și mesaje de victimizare din partea consilierilor lui Șor și a președintelui raionului, Vasile Adașan, care la acel moment pledau pentru menținerea indemnizației la nivel simbolic și invocau necesitatea direcționării resurselor financiare către proiecte sociale, de dezvoltare și infrastructură. În prezent, aceleași persoane promovează o nouă majorare substanțială a indemnizațiilor, fapt ce ridică semne serioase de întrebare privind coerența deciziilor și prioritățile reale ale actualei majorități din Consiliul Raional Orhei”, se afirmă în comunicat.

Astfel, fracțiunea PAS din Consiliul Raional Orhei „condamnă ferm această decizie”, subliniind că „bugetul local este destinat investițiilor în comunități, infrastructură, educație, sănătate și servicii publice, și nu poate fi folosit pentru a acoperi goluri de finanțare apărute ca urmare a retragerii sprijinului financiar al unui condamnat penal”.