Începând cu 1 noiembrie, toți conducătorii auto sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectată

De sâmbătă, 1 noiembrie până pe 31 martie, potrivit Regulamentului circulației rutiere, toți conducătorii auto sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectată la mașini, anunță vineri, 31 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

„Scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece – ceață, ploaie, zăpadă sau vizibilitate redusă”, a precizat IGP.

Poliția recomandă conducătorilor auto:

să verifice funcționalitatea sistemului de iluminare înainte de a porni la drum;

să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic;

să mențină distanța de siguranță între vehicule;

să evitate manevrele riscante și depășirile neasigurate.