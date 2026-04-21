Incendiul de la Durlești: cine sunt cele trei persoane învinuite de încălcarea regulilor de protecție împotriva incendiilor, trimise pe banca acuzaților

Trei persoane vor compărea în fața magistraților fiindu-le înaintate învinuirile de încălcare cu rea-voință a regulilor de protecție împotriva incendiilor. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani, a finalizat urmărirea penală și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale pornite pe faptul incendiului izbucnit, la 16 mai 2025, într-o clădire din orașul Durlești, a anunțat marți, 21 aprilie, Procuratura Generală.

Conform surselor ZdG, este vorba despre Anatolii Jechiu, Serghei Corotchin și Sergiu Pozdîrca, cauza fiind înregistrată în instanță încă pe 9 aprilie.

Potrivit legii, faptele imputate învinuiților se sancționează cu amendă în mărime de până la 42 500 de lei sau cu închisoare de până la 2 ani, notează Procuratura Generală într-un comunicat de presă.

Conform raportului de constatare tehnico-incendiar, focarul incendiului ar fi fost poziționat în spațiul acoperișului mansardei blocului de locuit, între șindrila bituminoasă lipită de plăcile fibrolemnoase și țesătura din polipropilenă.

„Cauza probabilă a generării incendiului este nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la executarea lucrărilor de foc, fiind folosite aparate de gaze care prezintă pericol de incendiu, fără respectarea măsurilor de precauție prevăzute la pct. 21, supct. 2) din Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în R. Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 847/2022”, notează PG.

În urma incendiului, au fost deteriorate toate cele 15 apartamente de la etajul mansardă și avariat întreg blocul locativ, astfel fiind cauzat prejudiciu material în proporții deosebit de mari.

Procuratura a menționat că au fost inițiate două cauze penale, în cadrul cărora au fost recunoscute în total 14 persoane în calitate de învinuiți.

În prezent urmărirea penală în cea de-a doua cauză penală, pornită pentru fapte de abuz de serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu și executarea necalitativă a lucrărilor de construcție, investigată de Centrul Național Anticorupție, sub conducerea procurorilor din cadrul Oficiului principal al Procuraturii Chișinău, este în derulare. Se cercetează acțiunile persoanelor responsabile de executarea lucrărilor de construcție și recepționarea acestora. În cadrul dosarului au fost efectuate 21 de percheziții.

ZdG a relatat anterior că autorizația de construire a mansardei blocului de locuit din Durlești cuprins de flăcări la mijlocul lunii mai a fost obținută prin judecată. Blocul a fost dezvoltat de o familie originară din satul Molovata, raionul Dubăsari. Unii membri ai familiei au obținut autorizațiile de construire a blocului pe persoane fizice, iar alții – prin intermediul unei agenții imobiliare, au vândut apartamentele construite. Cumpărătorii care nu dispuneau de bani suficienți pentru procurarea imobilului erau îndreptați către o companie de microcreditare care avea legături cu un membru al acestei familii.