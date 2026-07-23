Incendiu masiv de pădure în Franța: 12 000 de oameni evacuați, mulți dintre ei turiști. Cum a pornit focul

Incendiul din departamentul Gironde și-a mărit suprafața de șase ori în mai puțin de trei ore. 500 de pompieri luptă cu flăcările și întăriri substanțiale urmau să ajungă joi, scrie HotNews.

Un incendiu extrem de violent a cuprins peste 2000 de hectare de pădure începând de miercuri la vest de orașul Bordeaux, în departamentul Gironde.

În jur de 12 000 de locuitori și turiști au fost evacuați în total din zona pădurii Landes de Gascogne, deja devastată de flăcări în 2022.

Începând de miercuri seara, „necesitatea de a proteja populația” a determinat evacuarea preventivă a „peste 10.000 de persoane” din opt campinguri și centre de vacanță din această zonă foarte turistică, a precizat prefectura joi dimineață.

Peste o mie de persoane care locuiesc la marginea pădurilor din mai multe comune au fost, de asemenea, evacuate.

Nouă comune (Lège-Cap-Ferret, Lacanau, Le Porge, Biganos, Marcheprime, Mios, Carcans, Audenge, Bordeaux) au deschis centre de primire unde peste 2.500 de persoane și-au găsit adăpost.

Aproximativ 500 de pompieri continuă să lupte împotriva flăcărilor, „întăriri aeriene substanțiale” urmând să intervină în cursul dimineții. Miercuri, pompierii au fost sprijiniți la sol de 150 de utilaje și, din aer, de două avioane Dash, două Canadair și patru aparate Air Tractor.

Pornit din Saumos miercuri la prânz, incendiul a ajuns la Le Porge înainte de a se îndrepta spre Lège-Cap-Ferret, la nord de bazinul Arcachon. Flăcările au avansat foarte rapid într-o pădure densă de pini, atingând înălțimi de câteva zeci de metri. Mai multe drumuri sunt blocate.

Miercuri seara, prefecta departamentului Gironde, Sophie Brocas, a solicitat populației să respecte instrucțiunile de evacuare, pentru ca pompierii să-și poată concentra eforturile asupra pădurii. „Nu există pericol iminent, dar trebuie să se acționeze acum”, a declarat ea.

Cauza incendiului

„Avem un incendiu în fază convectivă, care se propagă în toate direcțiile”, a subliniat alături de ea directorul Serviciului departamental de pompieri și salvare (SDIS), Marc Vermeulen.

Suprafața afectată a crescut cu aproximativ 600 de hectare în ultima noapte, iar incendiul se întinde acum pe 15 kilometri, potrivit prefecturii.

Potrivit primarului din Le Porge, Martial Zaninetti, incendiul ar fi fost declanșat de un utilaj de defrișare.

Jandarmeria a menționat de asemenea o ipoteză „accidentală”, care rămâne să fie confirmată.

Prefecta departamentului Gironde a decis să interzică „toate lucrările forestiere care utilizează motoare termice” în departament, atât timp cât acesta va rămâne sub alertă roșie pentru incendii forestiere.

Și aceasta „pe tot parcursul zilei, întrucât acestea erau autorizate până la ora 13:00”, a precizat ea.

Sancțiuni mai severe

Marți, doi pompieri au murit în timp ce luptau împotriva unui incendiu în apropierea aeroportului Bordeaux-Mérignac.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a venit miercuri să se întâlnească cu familiile îndoliate ale acestora, în timp ce sindicatele din domeniu au denunțat lipsa mijloacelor și au atras atenția asupra „epuizării” pompierilor.

Potrivit guvernului, de la începutul anului au avut loc peste 12.500 de incendii de pădure, iar 44.000 de hectare au ars deja, mai mult decât în 2022, când incendiile au cuprins peste 30.000 de hectare în pădurea Landes de Gascogne, forțând evacuarea a aproximativ 50.000 de persoane.

Având în vedere numeroasele incendii izbucnite în ultimele zile, Parchetul din Bordeaux a anunțat o înăsprire a urmăririi penale împotriva folosirii focului în zone forestiere, vizând în special aruncarea mucurilor de țigară.