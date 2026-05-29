Încă un procuror, supus verificării integrității etice și financiare. Declarațiile acestuia la finalul audierii

Completul B de evaluare l-a audiat vineri, 29 mai, pe procurorul Armen Oganesean din Procuratura municipiului Chișinău, subiect al evaluării în temeiul Legii nr. 252/2023 în calitatea sa anterioară de procuror delegat în Procuratura Anticorupție (PA), anunță Comisia de evaluare a procurorilor.

„Pentru mine a fost o onoare să particip la acest exercițiu. Am abordat procesul cu deschidere și transparență și am considerat că îmi revine obligația de a oferi toate informațiile necesare în mod obiectiv. Evaluarea externă este esențială pentru consolidarea statului de drept și pentru apropierea ireversibilă de Uniunea Europeană”, a declarat procurorul în cadrul audierii, conform Comisiei de evaluare a procurorilor.

În cadrul procesului de verificare a integrității etice și financiare, Comisia susține că a analizat informații colectate din multiple surse – autorități publice, entități private și surse deschise.

„Datele au fost analizate și coroborate din perspectiva veridicității și relevanței pentru evaluarea externă. Completul a adresat întrebări de clarificare și a solicitat documente suplimentare în trei runde succesive de întrebări scrise.

Înregistrarea audierii va fi publicată în cel mult trei zile pe pagina web a Comisiei, iar raportul de evaluare urmează să fie emis în termenul legal de 30 de zile lucrătoare”, se spune în comunicatul Comisiei.

Armen Oganesean activează în sistemul procuraturii din noiembrie 2015, când a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii sectorului Buiucani.