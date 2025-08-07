Încă un candidat independent la funcția de deputat și-a depus cererea de înregistrare la CEC

Comisia Electorală Centrală (CEC), pe parcursul zilei de joi, 7 august 2025, a recepționat încă o cerere de înregistrare a unui grup de inițiativă în susținerea unui candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul R.Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Potrivit unui comunicat al CE, cererea a fost depusă de către Oleg Bolotnicov.

„Pentru a fi înregistrat, candidatul independent prezintă la CEC liste de subscripție care conțin semnăturile a cel puțin 2000 și cel mult 2500 de susținători cu drept de vot. Prin derogare de la această prevedere, o candidată femeie prezintă semnăturile a cel puțin 1000 și cel mult 2500 de susținători cu drept de vot”, reamintește CEC în comunicat.

Perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova se va încheia pe 19 august 2025.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare va începe pe 29 august 2025.