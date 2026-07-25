Încă dronă doborâtă pe teritoriul României

Încă dronă a fost doborâtă, sâmbătă, 25 iulie 2026, în România, la 10 km de Deltă, a anunțat președintele României, Nicușor Dan. Se întâmplă la mai puțin de 24 de ore după ce o altă dronă a fost doborâtă vineri, 24 iulie 2026, la Buzău.

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„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a anunțat Nicușor Dan.

Vineri, 24 iulie 2026, Ministerul Apărării al României, anunța că sistemul de supraveghere radar a detectat vineri, la ora 09:39, o țintă aeriană aflată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național și a urmat traseul Sulina – Brăila – Fetești – Buzău.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău”, a transmis MApN.







