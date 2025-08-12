Încă două zile până se încheie înregistrarea pentru votul prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare 2025

Cetățenii R. Moldova cu drept de vot care, în perioada votării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelande mai au 2 zile pentru a se înregistra pentru a vota prin corespondență.

Până astăzi, 12 august 2025, circa 1900 de cetățeni s-au înregistrat, cei mai mulți fiind din:

SUA – 1025 de persoane;

Canada – 507 persoane.

„Perioada de înregistrare se va încheia la data de 14 august 2025, ora locală a țării gazdă”, potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC).

Înregistrarea pentru votul prin corespondență este o procedură obligatorie prin care alegătorul îşi exprimă intenția de a vota în străinătate cu utilizarea serviciilor poștale/de curierat. Scopul procedurii este de a stabili numărul de alegători care optează pentru această metodă alternativă de vot și de a întocmi listele electorale pentru votul prin corespondență.

Procesul de înregistrare se realizează online, prin intermediul paginii web oficiale https://vpc.cec.md.