În perioada 15-19 septembrie vor fi oferite consultații profilactice gratuite în trei raioane din țară

În perioada 15-19 septembrie echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Astfel, în zilele 15-17 septembrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în Centrul de Plasament pentru Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități din Cocieri, raionul Dubăsari.

Tot în această săptămână, va continua prestarea gratuită a serviciilor stomatologice copiilor în diferite localități din raioanele Cantemir și Ungheni:

– între 15 – 18 septembrie – în Ciobalaccia, raionul Cantemir;

– pe 19 septembrie – în Tartaul, raionul Cantemir;

– în perioada 15 – 16 septembrie – în Costuleni, raionul Ungheni;

– între 17 – 19 septembrie – în Morenii Noi, raionul Ungheni.

CNAM scrie că săptămâna trecută au efectuat examene profilactice gratuite peste 850 de persoane, dintre circa 500 – screening pulmonar, și aproape 360 copii au fost consultați de medicii stomatologi.