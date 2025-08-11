În loc să-l spele, a furat BMW-ul, s-a plimbat și l-a abandonat la Telenești. Făptașul și-a aflat sentința

În noaptea de 31 mai 2025, un bărbat de 34 de ani, fiind angajat la o spălătorie auto din Chișinău, a sustras un automobil de model „BMW seria 5”, ce i-a fost încredințat pentru spălare, deplasându-se cu el în afara municipiului și abandonându-l ulterior în raionul Telenești. Procuratura Generală, anunță, printr-un comunicat de presă, că făptașul a fost condamnat la 3 ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Totodată, din interiorul mașinii, inculpatul a furat un laptop, o pereche de ochelari, încălțăminte și un parfum, bunuri în valoare totală de 60 000 lei.

Inculpatul și-a recunoscut integral vina, cauza fiind examinată în procedură simplificată.

Prin sentința recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, acesta a fost condamnat la 3 ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Totodată, instanța a dispus încasarea din contul acestuia a cheltuielilor judiciare.