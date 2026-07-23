În cazul accidentelor rutiere grave, Serviciul 112 va recepționa automat un set de date pentru a localiza incidentul și a coordona intervenția: proiectul de lege, votat în lectura a doua  

În Sistemul informațional automatizat 112 (SIA 112) din R. Moldova va fi integrat sistemul european Next Generation eCall (NG eCall), care va permite inițierea automată sau manuală a unui apel de urgență în cazul producerii unui accident rutier grav, precum și transmiterea automată a unui set minim de date necesare pentru localizarea rapidă a incidentului și coordonarea intervenției serviciilor specializate de urgență. Totodată, va fi posibilă comunicarea vocală între persoanele aflate în vehicul și operatorii Serviciului 112.

Sistemul eCall poate fi activat automat în urma unui accident detectat de sistemele de siguranță ale vehiculului sau manual, prin acționarea butonului dedicat din autovehicul. La inițierea apelului, către Serviciul 112 sunt transmise informații standardizate necesare gestionării eficiente a situației de urgență, inclusiv date privind localizarea vehiculului și alte informații tehnice relevante, potrivit unui comunicat al Serviciului 112.

„Datele transmise prin intermediul sistemului eCall vor sprijini operatorii Serviciului 112 în identificarea locului producerii accidentului și în transmiterea informațiilor către serviciile specializate de intervenție. Acest mecanism este deosebit de important în situațiile în care persoanele implicate într-un accident nu pot efectua manual apelul la 112 sau nu pot comunica locația exactă a incidentului”, se explică în comunicat.

Apelurile generate prin sistemul eCall vor fi recepționate, procesate și gestionate cu aceeași prioritate ca orice alt apel efectuat la numărul unic de urgență 112.

Potrivit comunicatului, integrarea acestor date în fluxurile operaționale ale Serviciului 112 va contribui la reducerea timpului necesar pentru localizarea incidentelor și mobilizarea serviciilor specializate de intervenție.

„Sistemul eCall reprezintă o tehnologie europeană destinată creșterii eficienței intervențiilor în cazul accidentelor rutiere grave. (…) Prin integrarea sistemului eCall, Serviciul 112 își consolidează capacitatea de recepționare și gestionare a informațiilor transmise automat în cazul accidentelor rutiere grave, contribuind la identificarea mai rapidă a locului producerii incidentului și la coordonarea eficientă a intervențiilor serviciilor specializate de urgență.

Proiectul care prevede aceste modificări fost votat de Parlamentul R. Moldova, în lectura a doua, în cadrul ședinței din 23 iulie. Documentul asigură interoperabilitatea acestuia cu standardele aplicate la nivelul Uniunii Europene.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Afacerilor Interne în colaborare cu Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și va intra în vigoare la 13 mai 2027, concomitent cu modificările la Legea comunicațiilor electronice. Prin excepție, prevederea referitoare la obligația producătorilor și importatorilor de vehicule echipate cu sistem eCall de a informa consumatorii cu privire la existența și funcționalitatea acestuia va intra în vigoare în anul 2030.